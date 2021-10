Хочете справжнього занурення в 19 століття? Уже 1 листопада о 20:15 костюмована драма «Кріпосна» перенесе вас в епоху любовних інтриг, фатальних пристрастей і великих надій. І найцікавіше ― глядачі дізнаються особливості життя вікторіанського періоду. А чого ви не знали про 19 століття? Подробиці ― у матеріалі.

Французька — мова аристократії

На початку 19 століття дворянські діти говорили французькою ще з пелюшок. Адже в минулому вважалося престижним «вплітати» слова з іноземних мов. Цікаво, що в 19 столітті у домашній бібліотеці багатих дворян було більше французьких авторів. А причина цього — пропаганда франкоманії.

У ті часи мовою дипломатії в Європі була французька. Тому аристократи розмовляли цією мовою і називали себе французькими іменами, щоб вразити суспільство. Так, звичайна Катя ставала Кітті, а Софія ― Софі. Дворяни слов’янських країн активно наслідували манери Франції, але водночас не забували своїх традицій.

Звідки пішло поняття «блакитна кров»?

Історія стверджує: іспанська королівська родина пишалася, що ніколи не змішувала кров з представниками інших рас. На блідій шкірі аристократів виділялися сині вени, і тому дворяни називали себе «sangre azul», у перекладі з іспанської — «блакитна кров». Типовими були також тонкі зап’ястя і щиколотки, довгі пальці, витягнуте худорляве обличчя. Цей вислів тепер асоціюється з аристократами всього світу.

Воля — недоступна більшості

У сучасному світі рабство неприйнятне і неможливе, проте в 19 столітті справжньою розкішшю була свобода. На території Наддніпрянської України щасливий момент настав у 1861 році — саме тоді було скасовано кріпосне право. До того беззахисні селяни не могли розпоряджатися власним життям. Їхні долі вирішував багатий поміщик, якому вони належали. Стусани, прокльони і побиття — звичайне покарання кріпаків за непослух. Однак і після скасування кріпацтва свободу і земельний наділ, щоб прогодувати сім’ю, не можна було просто отримати — часто її доводилося купувати тою ж «рабською» працею.

Саме у серіалі «Кріпосна» глядачі побачать справжню боротьбу за рівноправність. Гідність, віра в надзвичайне, справделивість — цінності, які бідолашна Катерина Вербицька відчайдушно шукатиме у світі.

Саме в серіалі «Кріпосна» глядачі побачать справжню боротьбу за рівноправність. Гідність, віра в неймовірне, справедливість — цінності, які Катерина Вербицька шукала протягом довгого часу, поки її чоловіка не вдарили ножем просто на їхньому весіллі.

Робота — не для слабкодухих

Прислуга — права рука господарів

У костюмованій мелодрамі «Кріпосна» роль вірної куховарки зіграла відома актриса Олеся Жураківська. Її персонаж — гостра на язик і відверта Павлина, яка допомагала Катерині і жаліла її, поки та жила у Червінських. Павлина зберігає секрети знатних господарів, які могли б змінити багато доль.

Розваги 19 століття

Життя людей у ​​Вікторіанську епоху складалося зовсім не просто. І розваг у той час було значно менше, ніж сьогодні. Місцем відпочинку і спілкування був театр. Звичайно, і зараз він відіграє велику роль, але в ті часи театр — не просто культурний заклад, а головне місце інтриг і пліток. Навіть далекі від мистецтва дворяни приходили в театр, щоб розглядати найкрасивіших актрис.

Талановита Наталка Денисенко зіграла коханку Петра Червінського — актрису Ларису Яхонтову. У третьому сезоні «Кріпосної» вона зближується з Петром, як ніколи, але в його життя вривається трагедія, через яку він може віддалитися від коханої назавжди.

Фрейліни: хто вони?

Вірний почет імператриць і великих княгинь становили фрейліни. Це молоді незаміжні жінки, які мали благородне ім’я. Головна перевага фрейлін — можливість вступити в шлюб зі знатним чоловіком, якого поважає вся країна. У них не було постійних обов’язків. Фрейліни розважали товариство, вивчали мистецтво і займалися єдиною справою — шукали багатого нареченого.

Страшні таємниці гігієни

Бичем Європи у 19 столітті все ще залишалась антисанітарія. І мало хто уявляє, які проблеми ховалися під красивими сукнями привілейованих дам. Дворяни вірили, що з водою в тіло проникає інфекція, тому і милися вкрай рідко. Шампуні й дезодоранти, як і туалетний папір, на ті часи ще не були винайдені. Щоб побороти сморід, аристократи користувалися міцними парфумами.

Куртизанки — улюблениці дворян

Жінки легкої поведінки часто вели світське життя у вищому товаристві. Хвиля популярності куртизанок припадає на 19 століття. Вони цінувалися більше вуличних повій, адже часто працювали актрисами і співачками в театрах. Дівчата перебували на утриманні одного або кількох багатих покровителів. Деякі куртизанки отримували державну плату за підслуховування приватних розмов аристократів.

У костюмованій мелодрамі «Кріпосна» Катерина Вербицька спочатку мало не стала жертвою дворянських інтриг, а потім, беззахисна, в гонитві за свободою потрапляє в бордель. Коли вона змогла вирватися з порочного кола, і, здавалося б, знайшла кохання, жорстокий напад на чоловіка загрожує позбавити її всього і знову боротися за свободу.

Великі сім’ї дворян

Дворянські садиби стали оселею для багатьох жителів, які не мали кровного зв’язку з господарями. Будинки ділилися на жіночі і чоловічі половини. На своїй території пані заплітали коси в будуарах. А пани — вирішували державні справи в бібліотеках і розслаблялися в курилках. Приходити на чужу половину без потреби вважали поганим тоном. Тільки прислуга могла спокійно ходити між двома частинами.

Крім рідних, у будинку господарів проживали далекі родичі. Кузени, добрі друзі, знайомі люди, прислуга і гувернантки для дітей жили разом зі своїми сім’ями за рахунок поміщиків.

Головну героїню «Кріпосної» Катерину Вербицьку добра пані Червінська виховала, як дівчину знатного роду. Завдяки хрещеній матері кріпачка одягалася в гарний одяг, вміла грати на фортепіано і володіла аристократичними манерами. У неї з’явився шанс отримати свободу і титул, та коли дворяни дізнаються про її походження, то нехтують її товариством. Роками Катю не приймають ні аристократи, ні прості люди, які від неї вже відмовилися…

1 листопада на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра третього сезону легендарної мелодрами «Кріпосна. Жадана любов», де глядач дізнається, чим закінчилося весілля Каті і які ще випробування доля приготувала для неї та інших головних героїв. І найважливіше запитання ― чи живий Андрій Жадан? У сюжетних лініях з’являться нові, не менш яскраві, персонажі, на ролі яких «Кріпосна» проводила всеукраїнський кастинг.

