Сериал «Крепостная» рассказывает трогательную историю девушки Катерины Вербицкой. Создатели костюмированной драмы продумали все до деталей, а особенно — наряды героев. Вас непременно удивят великолепные костюмы и шикарные платья всех персонажей. А какие же бальные наряды были популярны в 19 веке? Подробности — в материале.

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На стиль 19 века сильно повлияла французская буржуазная революция. Все светские модницы стремительно меняли свои наряды. Классовое общество позволяет по наряду все понять о человеке, но особенно поражают платья, которые девушки надевали на балы.

Женщину на момент событий «Крепостной» считали своеобразной визитной карточкой мужчины. Поэтому бальные платья девушки подбирали очень тщательно — они отличались роскошью и богатством. Свои наряды на светские мероприятия красавицы всегда дополняли специальными аксессуарами — веером, маленькой сумочкой и красивым колье. Отсутствие аксессуаров воспринималось как признак дурного тона.

Для пошива бального платья в 19 веке использовали дорогие ткани. Девушки часто выбирали наряды с глубоким вырезом, чтобы свести с ума своих кавалеров. Не секрет, что женщины позапрошлого века знали особые хитрости, чтобы влюбить в себя мужчин.

В третьем сезоне «Крепостной» готовятся новые помпезные балы, для которых шились непревзойденные наряды в моде 19 века. А после масштабного кастинга в сериале появится множество новых персонажей, которые смогут похвастаться этими нарядами. Художник по костюмам дал своей фантазии разгуляться, чтобы представить этих героев на экране.

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Состоятельные дамы шили платья у профессиональных швей, в противном случае — заказывали наряды за рубежом. Иногда женские костюмы имели столь сложную конструкцию, что их надевали нетрадиционным способом.

Дамы позапрошлого века серьезно относились к собственной внешности. Поэтому умело скрывали недостатки под одеждой. Например, некрасивые ноги девушки прятали за пышными юбками с кринолином. Если же им не нравились собственные руки, они мастерски подбирали перчатки, чтобы не показывать недостатки. Даже лицо придворные дамы прикрывали вуалью, ― если считали его непривлекательным или хотели создать загадочный флер.

Для своего первого выхода в свет девушки выбирали длинные белые платья с корсетом. Также они надевали белые перчатки, украшенные маленькими пуговицами. Молодые дворянки дополняли образ аксессуарами, не привлекающими особого внимания. Когда они впервые выходили в свет, то вели себя скромно, потому что их везде представляли обществу.

Замужние дамы иногда носили диадему. Также на балах они хвастались государственными наградами, которые цепляли на платье.

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Большую популярность среди женщин завоевали туфли на каблуках. Сначала высота каблука достигала пяти сантиметров, но со временем обувь становилась выше. Такие туфли подбирали только на бал, их не надевали в повседневной жизни.

Мода 19 века сегодня удивляет и завораживает, но тогда женщины не чувствовали себя удобно в таких нарядах. Нежность и помпезность — именно этим руководствовались придворные дамы, которые считали, что красота требует жертв.

Художник по костюмам сериала «Крепостная» — Дмитрий Курята — тщательно работал над созданием одежды для персонажей. Он исследовал много исторических деталей, чтобы окунуться в эпоху позапрошлого века. Без сомнения, наряды в костюмированной драме очаруют вас с первого взгляда.

«Я старался отразить внутренний мир каждого героя через его внешний вид. Надеюсь, мне это удалось», — поделился Дмитрий Курята.

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1 ноября на телеканале СТБ состоится премьера третьего сезона легендарной мелодрамы ― «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, чем закончилась свадьба Кати и какие еще испытания судьба приготовила для нее и других главных героев. И самый важный вопрос — жив ли Андрей Жадан? В сюжетных линиях появятся новые, не менее яркие, персонажи, на роли которых «Крепостная» проводила всеукраинский кастинг.

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