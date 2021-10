Серіал «Кріпосна» розповідає зворушливу історію дівчини Катерини Вербицької. Творці костюмованої драми продумали все до деталей, а особливо — вбрання героїв. Вас неодмінно здивують чудові костюми і шикарні сукні всіх персонажів. А які ж бальні строї були популярні в 19 столітті? Подробиці — в матеріалі.

На стиль 19 століття дуже вплинула французька буржуазна революція. Усі світські модниці стрімко змінювали свої гардероби. Класове суспільство дає змогу за вбранням усе зрозуміти про людину, але особливо вражають сукні, які дівчата одягали на бали.

Жінку на момент подій «Кріпосної» вважали своєрідною візитівкою чоловіка. Тому бальні сукні дівчата добирали дуже ретельно — вони вирізнялися розкішшю і багатством. Своє вбрання на світські заходи красуні завжди доповнювали спеціальними аксесуарами — віялом, маленькою сумочкою і красивим кольє. Відсутність аксесуарів сприймалася як ознака поганого тону.

Для пошиття бальної сукні в 19 столітті використовували дорогі тканини. Дівчата часто вибирали вбрання з глибоким вирізом, щоб звести з розуму своїх кавалерів. Не секрет, що жінки позаминулого століття знали особливі хитрощі, щоб закохати в себе чоловіків.

У третьому сезоні «Кріпосної» готуються нові помпезні бали, для яких шилися неперевершені строї в моді 19 століття. А після масштабного кастингу в серіалі з’явиться багато нових персонажів, які зможуть похвалитися цим убранням. Художник з костюмів дав своїй фантазії розгулятися, щоб представити цих героїв на екрані.

Заможні жінки шили сукні у професійних швачок, в іншому разі — замовляли вбрання за кордоном. Іноді жіночі костюми мали таку складну конструкцію, що їх одягали нетрадиційним способом.

Дами позаминулого століття серйозно ставилися до власної зовнішності. Тому вони вміло приховували недоліки під одягом. Наприклад, некрасиві ноги дівчата ховали за пишними спідницями з криноліном. Якщо ж їм не подобалися власні руки, вони майстерно добирали рукавички, щоб не показувати їх. Навіть обличчя придворні дами прикривали вуаллю, — якщо вважали його непривабливим або ж хотіли нагнати загадкового флеру.

Для свого першого виходу у світ дівчата вибирали довгі білі сукні з корсетом. Також вони вдягали білі рукавички, прикрашені маленькими ґудзиками. Молоді дворянки доповнювали образ аксесуарами, які не привертають особливої ​​уваги. Коли вони вперше виходили у світ, то поводилися скромно, тому що їх усюди представляли високому товариству.

Заміжні жінки іноді носили діадему. Також на балах вони хвалилися державними нагородами, які чіпляли на сукні.

Велику популярність серед жінок здобули туфлі на підборах. Спочатку висота каблука досягала п’яти сантиметрів, та з часом взуття ставало вище. Такі туфлі взували тільки на бал, їх не носили в повсякденному житті.

Мода 19 століття сьогодні дивує і заворожує, але тоді жінки не почувалися зручно в такому вбранні. Ніжність і помпезність — саме цим керувалися придворні дами, які вважали, що краса вимагає жертв.

Художник з костюмів серіалу «Кріпосна» — Дмитро Курята — ретельно працював над розробкою одягу для персонажів. Він досліджував багато історичних деталей, щоб зануритися в епоху позаминулого століття. Без сумніву, строї в костюмованій драмі зачарують вас з першого погляду.

«Я намагався відобразити внутрішній світ кожного героя через його зовнішній вигляд. Сподіваюся, мені це вдалося», — поділився Дмитро Курята.

1 листопада на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра третього сезону легендарної мелодрами ― «Кріпосна. Жадана любов», де глядач дізнається, чим закінчилося весілля Каті і які ще випробування доля приготувала для неї та інших головних героїв. І найважливіше запитання ― чи живий Андрій Жадан? У сюжетних лініях з’являться нові, не менш яскраві, персонажі, на ролі яких «Кріпосна» проводила всеукраїнський кастинг.

