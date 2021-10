Телеканал СТБ опублікував офіційний трейлер нового сезону легендарного мелодраматичного серіалу «Кріпосна. Жадана любов». Продовження історії про тяжку долю Катерини вже з 1 листопада набуде несподіваних поворотів подій. На вістрі емоцій, але все так само сповнені любові, — історії кожного героя, що стають поневіряннями.

Історія кохання аж ніяк не казка. Доля Андрія Жадана і Каті Вербицької — найголовніша інтрига прем’єри, а чи живий Жадан — не менш важливе питання для всіх шанувальників мелодрами.

Строгий і жорстокий поміщик Червінський зі своєю молодою дружиною Ларисою повертається в Червінку. Однак він ще не знає, що син мертвий, а маєток у чужих руках. Зруйновано все, чим він дорожив. І навіть материнство Лариси не здатне стримати руйнівний шал його гніву.

Кріпаки Назар і Орися сміливо мріяли про просте людське щастя. У новому сезоні вони стануть подружжям і батьками. Однак не все для цієї пари буде безтурботним і радісним. Дитина змінить їхні долі назавжди, а низка прийдешніх подій зробить кожного інакшою людиною.

1 листопада о 20:15 на СТБ прем’єра «Кріпосна. Жадана любов»! Дивіться з понеділка по четвер нові серії на вістрі емоцій.

