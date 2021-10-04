Телеканал СТБ представил официальный трейлер нового сезона легендарного мелодраматического сериала «Кріпосна. Жадана любов». Продолжение истории о тяжелой судьбе Катерины уже с 1 ноября обретет неожиданные повороты событий. На острие эмоций, но все так же полны любви, — истории каждого героя, что становятся мытарствами.

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История любви отнюдь не сказка. Судьба Андрея Жадана и Кати Вербицкой — самая главная интрига премьеры, а жив ли Жадан — не менее волнующий вопрос для всех поклонников мелодрамы.

«Градус драмы станет гораздо выше. Катю никто не будет закапывать или топить, поэтому сложно не из-за физической выносливости, а из-за напряжения всех ее моральных сил. Но Катя будет любить. Она твердо настроена, что никто не сможет запретить ей быть счастливой», — интригует исполнительница роли Кати Вербицкой Соня Присс.

Строгий и жестокий помещик Червинский со своей молодой супругой Ларисой возвращается в Червинку. Однако он еще не знает, что сын мертв, а поместье в чужих руках. Разрушено все, чем он дорожил. И даже материнство Ларисы не способно удержать его испепеляющую мощь гнева.

«Моя героиня уже не та игривая девушка, которой ее помнят зрители в предыдущих сезонах. Лариса стала взрослой мудрой женщиной. Когда я читала сценарий и играла некоторые сцены, у меня сжималось сердце», — поделилась Наталка Денисенко.

Крепостные Назар и Орыся смело мечтали о простом человеческом счастье. В новом сезоне они станут супругами и родителями. Однако не все для этой пары будет беззаботным и радостным. Ребенок изменит их судьбы навсегда, а череда грядущих событий сделает каждого другим человеком.

Video: История любви отнюдь не сказка: трейлер культовой драмы «Кріпосна. Жадана любов» Вышел первый трейлер нового сезона костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов. Не пропустите новый сезон сериала Кріпосна. Жадана любов уже 1 ноября на СТБ.

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Премьера «Кріпосна. Жадана любов» в 20:15 1 ноября на СТБ. Смотрите с понедельника по четверг новые серии на острие эмоций!

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