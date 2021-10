Улюблені героїні серіалу «Кріпосна»

1 листопада о 20:15 відбудеться прем’єра нового сезону костюмованої драми «Кріпосна». Серіал багатий на талановитих акторів. Розкішні костюми, криноліни, вигадливі зачіски перенесли глядачів в епоху 19 століття. Редакція сайту STB.UA пропонує згадати головних жіночих персонажів «Кріпосної». Детальніше читайте в матеріалі.

Кріпосна Катерина Вербицька — головна героїня костюмованої драми. Дівчина належала багатим поміщикам Червінським. Мама героїні померла під час пологів, батька відправили на каторгу, а її хрещена Анна Червінська дала Каті освіту благородної панянки.

Катерина красива, розумна і дуже добра. У ній є все, що повинно бути в ідеальній жінці. Однак вона пташка в золотій клітці. Катерина може здаватися тихою і тендітною, та насправді вона сильна, палка, пристрасна і непримиренна.

Дворянин Олексій Косач з першого погляду закохався в прекрасну Катю, але він не знав, що вона кріпосна, а коли спробував її викупити, трагічно загинув, убитий закоханим у Катю Григорієм Червінським.

Коли вона вирвалася від господарів, то потрапила в бордель у Києві, з якого дивом врятувалася завдяки тому, що в неї закохався вільновідпущений Андрій Жадан. Він викупив Катю, допоміг її друзям у маєтку Червінка і одружився з нею. Та щойно над їхніми головами церковний хор заспівав «Многая літа», невідомий встромив ніж у груди Андрія і перетворив таке бажане щастя на пекло…

Які демони з минулого з’явилися, щоб помститися бездоганному Жадану? І про які страшні таємниці вищого товариства дізнається Катя в 3 сезоні «Кріпосної»?

Донька великого поміщика Наталі Дорошенко — красива й інтелігентна модниця. Вона викликає прихильність до себе вже з першого погляду, адже була милою дівчинкою в шикарних сукнях. Наталі була задоволена власним життям. Панянку занадто добре виховали, щоб вона робила непорядні вчинки.

Відносини Наталі і кріпаків — синтез того, що прийнято в її оточенні, і того, що вона читала в газетах. Панна добре поводилася зі своїми слугами-кріпаками.

Наталі була вражена манерами Катерини Вербицької. Таких освічених кріпаків вона ніколи не бачила. Для панянки Катерина — істота з іншого світу, з якою цілком можна розмовляти звичною мовою. Згодом взаємини кріпосної і Наталі перетворилися на справжню дружбу. Але в цій дружбі було місце для таємниць, які змінили життя обох дівчат. Однак протягом усіх сезонів вони трепетно ​​пронесли свою жіночу прихильність одна до одної.

Шлюб із поміщиком Григорієм Червінським розділив життя Наталі на до і після. Та, яка так мріяла про мир і спокій, зіткнулася зі страшною долею, що змусило її піти в монастир. Але хіба можна сховатися за найвищими стінами від себе самої?

Любов здатна розтопити навіть крижане серце. Працьовита кріпачка Галя терпіла насильство і знущання Якова — жорстокого управителя в маєтку Червінських. Та коли вона дізналася, що вагітна від нього, то хотіла накласти на себе руки. Від фатального рішення її врятував добрий і працьовитий Панас, який покохав Галю всією душею. Одружившись, вони разом створили свою нову історію. Однак у 3 сезоні «Кріпосної» Яків так і не зможе змиритися зі щастям Галі. Вона буде змушена знову чинити опір мстивому вільновідпущеному помічнику Петра Червінського, який не зупиниться ні перед чим, коли до маєтку повернеться його жорстокий господар.

Смиренна Орися приймала долю кріпачки з гідністю і мріяла лише про одне — щасливу родину. Її величезне серце належало Назарові, ковалеві-кріпаку. Однак тривалий час хлопець її не помічав, адже був закоханий у Катерину. Коли Назар обгорів під час пожежі, Орися взялася виходжувати коханого. І тоді серце замкнутого і мовчазного коваля розтануло. Назар зміг відкрити їй душу. У 3 сезоні «Кріпосної» Орися і Назар будуть уже подружжям. Їх чекає багато випробувань і радісних подій. Орися ощасливить Назара новиною — вона вагітна. Але чи все буде добре з їхньою сім’єю? Чи буде щастя в Орисі і Назара?

Красива і заможна, але глибоко нещасна, Олена Коренєва вже багато років була одружена з радником київського губернатора. Шлюб без кохання і ніжності був нестерпний для неї, але повага до чоловіка і моральні цінності не дозволяли їй мріяти про щось більше. Справжніх почуттів вона зазнала, лише коли зустріла Ніколя Дорошенка. Він молодий благородний чиновник з родини поміщиків, потай від усіх закоханий в Олену.

У другому сезоні Микола наважився зізнатися Коренєву, що кохає його дружину, але з’ясувалося, що чоловік усе знав. Перебуваючи на смертному одрі, він взяв слово з Дорошенка — не турбувати Олену до його смерті. І тільки овдовівши, вона отримала шанс на кохання.

Здавалося, уже ніщо не здатне затьмарити щастя Ніколя Дорошенка та Олени Коренєвої… Однак вони стануть заручниками суспільної думки та осуду. Втім, благородна і сильна, вона долатиме всі перешкоди і обстоюватиме своє право на любов.

Ольга Родзевич — випещена і вихована дочка київського поміщика. Вона вирізняється дуже вільними поглядами. Норовлива і розумна, бореться за права жінок і осуджує стереотипи щодо них та їхнього місця в соціумі. Ольга виступає проти несправедливих правил і засад, це вплинуло на її інтерес до Андрія Жадана. Її розум, сміливість і краса роблять її головною зіркою київського товариства і парою такому впливовому і популярному чоловікові. Проте Жадан знехтував Ольгою, всупереч настрою її батька і ситуації у вищих колах. Як це обернеться для нього в третьому сезоні «Кріпосної»?

Мати великого сімейства, Софія Косач залишилася одна з трьома дітьми після смерті чоловіка. Син Олексій став її головною опорою і підтримкою. Кілька років вона керувала маєтком, але справи йшли дедалі гірше. Софія не ставила сина до відома, бажаючи, щоб він став офіцером. Допомогти фінансово сім’ї зголосилася Лідія Шефер, яка мріяла завоювати серце Олексія Косача.

Софія — ніжна, розумна і тонка людина, яка не звикла бачити в людях злі наміри. Вона не розуміла, чому Олексій знехтував Лідією, а закохався в Катю. Та коли розкрилися характери і таємниці дворян, пов’язаних зі смертю Косача, вона змінила своє ставлення до Каті на майже материнські почуття, навіть прийшла на її весілля з Андрієм Жаданом. Софія буквально рятує життя Каті у важкий для дівчини момент.

Усе своє життя Павлина працювала куховаркою в маєтку Червінських. Жінка хоч і вільна, але нещаслива в житті. Зовсім юною вона вийшла заміж, та чоловіка відразу забрали в солдати, де він і загинув. Так Павлина ніби й заміжня побувала, але ніколи не відчувала себе дружиною по-справжньому.

Павлина ставиться до кріпосної Катерини як до рідної дочки. І Катя відповідає їй тим самим. Дорожче за Катю й матір у Павлусі нікого немає.

Вона гостра на язик, категорична і сувора. З віком Павлина стала м’якшою, але іноді буйна вдача дається взнаки. Вона пом’якшує становище кріпаків у Червінці і завжди підтримує Катю, іноді навіть зберігаючи від неї таємниці. У Павлини буде шанс знову знайти сім’ю і відчути себе щасливою в новому сезоні «Кріпосної». Так, за її увагу боротиметься Карпо, харизматичний київський крамар.

Актриса ніжинського театру Лариса Яхонтова — справжній секс-символ 19 століття. Дівчина має гарну зовнішність і дуже гостра на язик. Усе, що вона говорить, просякнуте або самоіронією, або сарказмом. Вона справді талановита актриса, але в театрі їй діставалися маленькі ролі.

Лариса обожнювала фліртувати з чоловіками. При цьому в панянки є почуття власної гідності, що ще більше підвищувало її цінність в очах численних шанувальників.

Буйний темперамент Лариси вмить вразив Петра Червінського. Таких жінок він ще не бачив у своєму житті. Лариса спочатку ставилася до Петра, як до чергового залицяльника, але після смерті дружини Анни він завоював прихильність Лариси.

У 3 сезоні «Кріпосної» Лариса переживає найщасливіші моменти у своєму житті, але й дуже болісні — чи зможе Петро Червінський пом’якшитися після народження сина?

Лідія Шефер — головна антагоністка масштабного серіалу «Кріпосна». Вона багата купчиха, у володінні якої сотні душ кріпаків. Лідія сама керувала всім господарством. Дівчина переконана, що кріпаків треба бити і карати, адже вони — ледачі тварини, які розуміють тільки мову болю.

Зовні Лідія дуже красива і граційна. Вона хитра, амбітна жінка і вміла інтриганка, з легкістю маніпулювала людьми, домагаючись великої влади в оточенні. Що далі, то менше вона довіряла будь-кому. Згодом героїня демонструвала ознаки параної і психічної нестійкості.

Кохання всього життя Лідії — Олексій Косач. Шляхетний дворянин здавався їй єдиним ідеальним чоловіком, винятком із загального правила. Адже в порівнянні з ним усі інші — негідники. Її ненависть до Каті була прямо пропорційна коханню до Олексія Косача, і горе було, коли Вербицька потрапила в розпорядження купчихи. Лідія Шефер трагічно загинула в другому сезоні «Кріпосної».

Дружина багатого поміщика, Анна Червінська справляла враження м’якої і безвольною жінки. Однак це тільки на перший погляд. Її метод боротьби — мовчазна впертість і докори чоловікові. Анні Львівні вдалося відвоювати у важкому сімейному житті свою сферу впливу. Жінка взяла в панський дім маленьку кріпосну Катю і виховала, як захотіла. До Катерини пані ставилася, як до рідної дочки.

Анна терпіла зради чоловіка Петра і хотіла пишатися своїм сином Григорієм, але складні стосунки в їхньому сімействі і трагедія навколо Каті й Косача завдали удару по її здоров’ю. Останньою краплею було те, що Анна дізналася про привселюдну зраду Петра. Вона не витримує і помирає.

1 листопада о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра третього сезону легендарної мелодрами — «Кріпосна. Жадана любов», де глядач дізнається, чим закінчилося весілля Каті та які ще випробування доля приготувала для неї та інших головних героїв. І найважливіше запитання — чи живий Андрій Жадан? У сюжетних лініях з’являться нові, не менш яскраві, персонажі, на ролі яких «Кріпосна» проводила всеукраїнський кастинг.

