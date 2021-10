1 листопада відбудеться прем’єра нового сезону костюмованої драми «Кріпосна». Цей серіал — справжня подорож у часі! Фільм наповнений духом 19 століття — етикет, манери, розкішне вбрання та жіночий флірт. Саме в минулому дівчата вміли зваблювати чоловіків за допомогою аксесуарів. Як використовувати мову одного з них — віяла ― читайте в матеріалі.

Дія костюмованої мелодрами «Кріпосна» відбувається в 19 столітті. У ті часи дівчата обмежувалися поглядами на своїх шанувальників, адже поводитися в громадських місцях треба було стримано. Кожен прояв симпатії на людях вважався поганим тоном.

Благородні панянки використовували мову віяла як особливий метод спілкування з кавалерами. За допомогою аксесуара жінки передавали таємні послання, розповідали про свої почуття і навіть освідчувалися в коханні.

Хоч аксесуар і був у руках дами, знати всі тонкощі таємної мови повинен був чоловік. Цікаво, що такому спілкуванню приділялася велика увага на уроках танців і дамського етикету.

Мова віяла була загальноприйнятою частиною любовної гри. У костюмованій мелодрамі «Кріпосна» буде досить пишних балів і прийомів, на яких уже відомі герої продемонструють знання флірту з віялом. З’являться також нові персонажі, які здіймуть справжній фурор своїми образами.

Своєрідна мова кохання зародилася в Європі і поширилася багатьма країнами світу. Україна — не виняток. У кожній країні мова трохи видозмінювалась, але основи залишалися тими самими. Згорнуте віяло носили на правому зап’ясті. Носіння у правій руці мало більш відкрите значення, в лівій — адресоване таємному шанувальнику.

«Так» — прикласти віяло лівою рукою до правої щоки.

«Ні» — прикласти відкрите віяло правою рукою до лівої щоки.

«Я вас кохаю» — правою рукою вказати закритим віялом на серце.

«Не приходьте сьогодні» — провести закритим віялом по зовнішньому боку руки.

«Приходьте, я буду рада» — тримати відкрите віяло в правій руці, а потім повільно скласти його в долоню лівої руки.

«Забирайтеся геть!» — різкий жест складеним віялом руків’ям уперед.

«Робіть, як я хочу» — закрите віяло тримати посередині.

«Я не довіряю вам» — постукувати закритим віялом по долоні лівої руки.

«Мовчіть, нас підслуховують» — доторкнутися закритим віялом до губ.

«Ви мене засмутили» — швидко закрити віяло і тримати його між складеними руками.

«Я хочу з вами танцювати» — відкритим віялом махнути кілька разів до себе.

1 листопада на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра третього сезону легендарної мелодрами ― «Кріпосна. Жадана любов», де глядач дізнається, чим закінчилося весілля Каті і які ще випробування доля приготувала для неї та інших головних героїв. І найважливіше запитання ― чи живий Андрій Жадан? У сюжетних лініях з’являться нові, не менш яскраві, персонажі, на ролі яких «Кріпосна» проводила всеукраїнський кастинг.

