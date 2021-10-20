1 ноября в 20:15 состоится премьера нового сезона костюмированной драмы «Крепостная». Этот сериал ― настоящее путешествие во времени! Фильм наполнен духом 19 века — этикет, манеры, шикарные наряды и женский флирт… В прошлом девушки умели обольщать мужчин с помощью аксессуаров. Как использовать язык одного из них — веера ― читайте в материале.

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Действие костюмированной мелодрамы «Крепостная» происходит в 19 веке. В те времена девушки ограничивались взглядами на своих поклонников, ведь вести себя в общественных местах нужно было сдержанно. Каждое проявление симпатии на людях считалось дурным тоном.

Благородные барышни использовали язык веера как особый метод общения с кавалерами. С помощью аксессуара женщины передавали тайные послания, рассказывали о своих чувствах и даже признавались в любви.

Хоть аксессуар и находился в руках девушки, знать все тонкости тайного языка должен был мужчина. Интересно, что такому общению уделялось большое внимание на уроках танцев и дамского этикета.

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Язык веера был общепринятой частью любовной игры. В костюмированной мелодраме «Крепостная» будет достаточно пышных балов и приемов, на которых уже известные герои продемонстрируют знания флирта с веером. Появятся также новые персонажи, которые произведут настоящий фурор своими образами.

Своеобразный язык любви зародился в Европе, распространяясь по многим странам мира. Украина — не исключение. В каждой стране он немного видоизменялся, но основы оставались те же. Закрытый веер носили на правом запястье. Положение в правой руке имело более открытое значение, в левой — адресованное тайному поклоннику.

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Как общаться с помощью языка веера?

«Да» — приложить веер левой рукой к правой щеке.

«Нет» — приложить открытый веер правой рукой к левой щеке.

«Я вас люблю» — правой рукой указать закрытым веером на сердце.

«Не приходите сегодня» — провести закрытым веером по наружной стороне руки.

«Приходите, я буду рада» — держать открытый веер в правой руке, а потом медленно сложить его в ладонь левой руки.

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«Убирайтесь прочь!» — резкий жест сложенным веером рукоятью вперёд.

«Делайте, как я хочу» — закрытый веер держать посередине.

«Я не доверяю вам» ― постукивать закрытым веером по ладони левой руки.

«Молчите, нас подслушивают» — дотронуться закрытым веером к губам.

«Вы меня огорчили» — быстро закрыть веер и держать его между сложенными руками.

«Я хочу с вами танцевать» — открытым веером махнуть несколько раз к себе.

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1 ноября в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера третьего сезона легендарной мелодрамы ― «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, чем закончилась свадьба Кати и какие еще испытания судьба приготовила для нее и других главных героев. И самый важный вопрос — жив ли Андрей Жадан? В сюжетных линиях появятся новые, не менее яркие, персонажи, на роли которых «Крепостная» проводила всеукраинский кастинг.

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