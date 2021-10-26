Новый 4 сезон проекта «Супермама» стартовал 27 сентября. Накануне украинская певица Анастасия Приходько, которая воспитывает троих детей, поделилась секретом своих методов воспитания.

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У Анастасии трое детей: старшая дочь и двое сыновей. Младшего певица родила весной 2021 года. Она совмещает материнские обязанности с работой и раскрыла подробности своего подхода к воспитанию.

Какими качествами должна обладать супермама?

― Главное качество ― это любовь, а других можно и не приобретать. Если мама любит своего ребенка, она все сделает, чтобы ему помочь. Она будет слышать своего ребенка, помогать ему идти к вершине, к своей цели. Любовь как дерево: от него идут ветки, а если ствола нет, на чем веткам держаться?

Самое главное качество для супермамы ― это любить и принимать своего ребенка, каким он есть. Помогать ему развиваться и расти в любви и гармонии. Надо уметь воспитывать правильно ― не кричать, не ругать.

Вы наказываете детей? Как и за что?

― Конечно, а куда же без этого? Вот, например, старшая дочь лишилась подарков на Новый год от нас. Другие гости приходили и дарили подарки. Но мы сказали, что поскольку она не хотела заканчивать четверть хорошо, у нее не было стремления, желания получить этот подарок, то мы не можем его подарить за то, что она ничего не сделала. И таким образом мы вырабатываем у нее понимание, что для получения желаемого нужно что-то сделать. Ей же просто так денег никто не даст потом. И вот в следующий раз она к лету хорошо закончила семестр и получила подарок.

Среднего наказываю так ― сладкое не даю. Могу забрать телефоны, планшеты, пульты от телевизора. Но не ставлю в угол и не бью ― просто отправляю в свою комнату, дети сидят там и думают над своим поведением.

Какие у вас три главные правила воспитания?

― Умение вести себя на людях. Сдержанность ― залог успеха. И самое главное ― это доброта. Если ее не будет, то как же они будут коммуницировать с другими детьми? С жадинами никто не дружит, с агрессивными и злыми ― тоже. Поэтому я всегда воспитываю доброту: хотят котенка в дом принести ― пускай несут, хотят других животных ― будут. Птички, хомячки ― все это у нас было, и я это поощряю. Потому что через животных у детей просыпаются любовь, забота, чувства.

Сейчас у вас есть домашние животные?

― Кот и собака.

Вы строгая мама?

― Да, но, конечно, и оттепель бывает. Маленький ― совсем «мимими», средний ― на одно «мимими» меньше, а старшей меньше всего достается «мимими». Сейчас у нее на первом месте учеба, она готовится к своим мечтам и определяется, кем хочет быть. Поэтому у нас сейчас с ней не просто отношения, как у мамы с ребенком, а еще и дружеские. Я хочу ей подсказывать, и здесь, мне кажется, строгое воспитание уже будет мешать. Надо слышать, подружиться, и тогда дочка будет мне доверять и рассказывать о личном. Таким образом я не пропущу все самое важное, пубертатные периоды, ее становление как девочки-подростка.

Стоит ли сохранять семью ради детей? И почему?

― Нет, не стоит. И по одной простой причине: если счастлива мама, счастлив и ребенок, но если будет несчастная мама, будут несчастными и дети. Могут быть срывы на них ― злость, агрессия, скандалы. Потом начнутся обвинения: «Это все из-за тебя», «Ты мне жизнь испортил». В итоге мать и ребенок разругаются и не будут общаться. Естественно, все можно урегулировать и после развода сохранить хорошие отношения с отцом ребенка. Возможен вариант, когда ребенок живет с папой, а мама продолжает реализовываться в жизни. Но бывают случаи, когда надо бежать от папы: например, он алкоголик или бьет маму, ― зачем с таким жить?

Что бы вы могли посоветовать тем женщинам, которые находятся на распутье и не знают, как поступить?

― Женщины должны слушать себя, чувствовать свое сердце. Если оно говорит: «Беги, Лола, беги», значит ― беги, потому что это неизбежно. Если это какие-то бытовые ссоры ― нужно уметь разговаривать, искать выход, слышать и понимать друг друга, а не убегать сразу. Ведь семья ― это большой труд. Но если там уже такие безвыходные ситуации: руку поднимает, выпивает много, наркоман или детей бьет, ― тут, естественно, без раздумий нужно собирать вещи и уходить. Нельзя жить с таким человеком ― иначе он испортит жизнь и себе, и своим детям.

Все выпуски проекта «Супермама»-4 выходя с понедельника по четверг в 19-05. Не пропустите новые выпуски психологического реалити!

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