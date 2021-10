Новий 4 сезон проєкту «Супермама» стартував 27 вересня. Напередодні українська співачка Анастасія Приходько, яка виховує трьох дітей, поділилася секретом своїх методів виховання.

Більше на тему: «Є ще багато історій, які хотілося б розповісти»: Марія Бєлая про 4 сезон «Супермами» на СТБ

В Анастасії троє дітей: старша донька і двоє синів. Молодшого співачка народила навесні 2020 року. Вона поєднує материнські обов’язки з роботою і розкрила подробиці свого підходу до виховання.

Якими якостями повинна володіти супермама?

― Головна якість ― це любов, а інших можна і не набувати. Якщо мама любить свою дитину, вона все зробить, щоб їй допомогти. Вона буде чути свою дитину, допомагати їй іти до вершини, до своєї мети. Любов як дерево: від неї йдуть гілки, а якщо стовбура немає, на чому гілкам триматися?

Найважливіша якість для супермами ― це любити і приймати свою дитину, якою вона є. Допомагати їй розвиватися і рости в любові і гармонії. Треба вміти виховувати правильно ― не кричати, не лаяти.

Ви караєте дітей? Як і за що?

― Звичайно, а куди ж без цього? Ось, наприклад, старша дочка залишилася без подарунків на Новий рік від нас. Інші гості приходили і дарували подарунки. Але ми сказали, що оскільки вона не хотіла закінчувати чверть добре, у неї не було прагнення, бажання отримати цей подарунок, то ми не можемо його подарувати за те, що вона нічого не зробила. І в такий спосіб ми виробляємо в неї розуміння, що для отримання бажаного потрібно щось зробити. Їй же просто так грошей ніхто не дасть потім. І ось наступного разу вона до літа добре закінчила семестр і отримала подарунок.

Середнього караю так ― солодкого не даю. Можу забрати телефони, планшети, пульти від телевізора. Але не ставлю в куток і не б’ю ― просто відправляю до своєї кімнати, діти сидять там і думають над своєю поведінкою.

Які у вас три головні правила виховання?

― Уміння поводитись на людях. Стриманість ― запорука успіху. І найважливіше ― це доброта. Якщо її не буде, то як же вони будуть комунікувати з іншими дітьми? З жаднюгами ніхто не дружить, з агресивними і злими ― теж. Тому я завжди виховую доброту: хочуть кошеня додому принести ― нехай несуть, хочуть інших тварин ― будуть інші. Пташки, хом’ячки ― усе це в нас було, і я це заохочую. Тому що через тварин у дітей прокидаються любов, турбота, почуття.

Зараз у вас є домашні тварини?

― Кіт і собака.

Ви строга мама?

― Так, але, звичайно, і відлига буває. Маленький ― зовсім «мімімі», середній ― на одне «мімімі» менше, а старшій найменше дістається «мімімі». Зараз у неї на першому місці навчання, вона готується до своїх мрій і визначається, ким хоче бути. Тому в нас зараз із нею не просто стосунки, як у мами з дитиною, а ще й дружні. Я хочу їй підказувати, і тут, мені здається, суворе виховання уже заважатиме. Треба чути, подружитися, і тоді донька буде мені довіряти і розповідати про особисте. Так я не пропущу все найважливіше, пубертатні періоди, її становлення як дівчинки-підлітка.

Чи варто зберігати сім’ю заради дітей? І чому?

― Ні, не варто. З однієї простої причини: якщо щаслива мама, щаслива і дитина, але якщо буде нещасна мама, будуть нещасними і діти. Можуть бути зриви на них ― злість, агресія, скандали. Потім почнуться звинувачення: «Це все через тебе», «Ти мені життя зіпсував». У підсумку мати і дитина пересваряться і не спілкуватимуться. Звичайно, все можна врегулювати, і після розлучення зберегти гарні взаємини з батьком дитини. Можливий варіант, коли дитина живе з татом, а мама продовжує реалізовуватися в житті. Але бувають випадки, коли треба тікати від тата: наприклад, якщо він алкоголік або б’є маму, ― навіщо з таким жити?

Що ви могли би порадити тим жінкам, які перебувають на роздоріжжі і не знають, що робити?

― Жінки повинні слухати себе, відчувати своє серце. Якщо воно каже: «Біжи, Лоло, біжи», значить ― тікай, бо це неминуче. Якщо це якісь побутові сварки ― треба вміти розмовляти, шукати вихід, чути і розуміти одне одного, а не тікати відразу. Адже сім’я ― це грандіозна робота. Та якщо там уже такі безвихідні ситуації: руку піднімає, випиває багато, наркоман або дітей б’є, ― тут, звісно, без роздумів треба збирати речі і йти. Не можна жити з такою людиною ― інакше він зіпсує життя і собі, і своїм дітям.

Усі випуски проєкту «Супермама»-4 виходять з понеділка по четвер о 19-05. Не пропустіть нові випуски психологіного реаліті!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.