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«Еще есть много историй, которые хотелось бы рассказать»: Мария Белая о 4 сезоне «Супермамы» на СТБ

24.09.2021

Новый 4 сезон проекта «Супермама» на СТБ стартует 27 сентября в 19:05. С весны создатели психологического реалити готовились показать украинцам новые потрясающие истории женщин, которые создали семью и воспитывают или готовятся воспитывать детей. Уже четвертый раз подряд СТБ заинтриговал зрителей, и скоро все узнают самые разные способы построения отношений и воспитания детей. Руководитель проекта Мария Белая раскрыла подробности «Супермамы»-4 перед премьерой сезона.

Мария Белая

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Авторство идеи проекта принадлежит французам, но украинская версия «Супермамы» ― самая успешная в мире. Сотни и тысячи женщин хотят рассказать свои истории и получить совет, как достичь гармонии в семье. Украинцы проявили небывалый интерес к «Супермаме» и с нетерпением ждут новые выпуски. Ведь тема воспитания детей актуальна всегда.

Расскажите, какие сюрпризы будут в четвертом сезоне?

― Секрет успеха этого проекта ― удивительные истории женщин. У нас удивительный кастинг, а истории будут еще более удивительные.

Из самого запоминающегося ― будет женщина, которая отсидела в тюрьме; женщина, у которой разница в возрасте с мужем и отцом ребенка ― 33 года, ей самой 28; будет мама-диджей, которая ведет ночную жизнь со всеми последствиями.

У нас будет пара, где у мужа и жены свободные отношения, и дети в курсе. Супруги могут заниматься сексом с кем захотят ― так они договорились. Героиня не может забеременеть, поэтому думает взять яйцеклетку бывшей жены.

Мария Белая

Как проходит отбор на «Супермаму»?

― Кастинг не прекращается третий год. У нас большой поток людей, и наша страна настолько богата удивительными женщинами, что в этом нет недостатка. Они сами к нам приходят с желанием рассказать свою историю, показать, чему-то научиться и посмотреть на себя со стороны.

А трудно снимать во время карантина?

― Мы соблюдаем все нормы, которые прописаны законодательством, ходим в масках. Поэтому уже все адаптировались к карантину. Это трудно было год назад.

Как французские партнеры оценивают украинскую адаптацию «Супермамы»?

― Наши французские партнеры очень восхищаются и говорят, что украинская ― самая лучшая адаптация в мире. Просто ни в одной версии проекта не было столько серий и столько сезонов, как в Украине. Главный показатель успеха ― любовь зрителей, рейтинги, количество просмотров и длительность показа в эфире. У французов было два сезона по восемь эпизодов, насколько мне известно. Мы успешней уже раз в десять.

Мария Белая

Будут ли новые сезоны «Супермамы» у нас?

― Еще есть много историй, которые хотелось бы рассказать, и ни одна из них не похожа на предыдущую.

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