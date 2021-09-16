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«Супербабушка»: СТБ объявляет кастинг на новый проект

16.09.2021

Телеканал СТБ объявляет кастинг на второй сезон психологического реалити  «Супербабушка». Все детали читайте в нашем материале.

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Больше по теме: «Супербабушка»: Дмитрий Карпачев рассказал, какой он видит современную бабушку

Новый проект для супербабушек! Если вы воспитываете внуков, лучше родителей знаете, что им нужно, и считаете, что заслуживаете звания супербабушки, этот проект для вас! Звоните по телефонам: 

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Video: «Супербабушка»: СТБ объявляет кастинг на новый проект

Телеканал СТБ готовит для вас подарок — кастинг на новый проект — Супербабушка

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