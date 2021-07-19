«Супербабушка»: Дмитрий Карпачев рассказал, какой он видит современную бабушку

Совсем скоро на телеканале СТБ состоится премьера нового психологического семейного реалити «Супербабушка». Эксклюзивно для STB.UA ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев рассказал, какой он видит современную бабушку, а также раскрыл несколько секретов воспитания детей. Подробнее читайте в материале.

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Дмитрий, если с понятием «супермама» мы разобрались, то кто такая супербабушка?

Супербабушка ― это женщина, в жизни которой есть еще что-то, кроме внуков. К сожалению, в нашей культуре принято считать, что бабушка ― это бесплатный обслуживающий персонал, некая альтернатива няне, которой не нужно платить и которая просто обязана всегда быть «под рукой». А в результате оказывается, что бабушке сложно воспитывать внуков из-за разницы поколений и разного видения. Поэтому что может сделать бабушка? Она может наслаждаться жизнью и собственным примером показывать внукам, что старость ― не приговор.

Имеет ли право бабушка советовать молодой маме, как лучше воспитывать детей?

Бабушка может давать советы. Но сама природа совета предполагает, что его можно проигнорировать. А бабушки, если их советы игнорируют, часто на это обижаются. Поэтому бабушкам, которым есть чем поделиться, стоит это делать, но требовать от молодой мамы безукоризненного выполнения ее советов не нужно.

А кто лучше ― няня или все же бабушка?

Я рекомендую выбрать няню. Но важно понимать, что это человек, который не просто присматривает за ребенком, это профессия. А в нашей стране этому не обучают. Что очень плохо, ведь ребенок проводит с няней большую часть своего времени, иногда даже больше, чем с родителями. Поэтому няня должна понимать основы детской возрастной психологии. Я считаю, что у детей должны быть современные няни, те, которые понимают их. В возрасте до 3-х лет это не принципиально, а вот когда ребенок подрастает, когда формируется личность и его мировоззрение, это очень важно. К примеру, у моего сына была няня ― женщина в возрасте, и когда он подрос, то начал копировать ее фразы. Это выглядело очень забавно, когда маленький мальчик говорит бабушкиными фразами.

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Методы и стили воспитания постоянно меняются. Как вы считаете, за последнее время сильно ли изменился подход к воспитанию, если сравнивать, как раньше воспитывали бабушки и как сейчас воспитывают мамы своих детей?

Воспитание ― это формирование у ребенка ценностей, жизненных ориентиров и эффективных моделей поведения. А теперь вопрос: модели поведения людей, выросших в Советском Союзе, эффективны сейчас? Конечно же, нет! Но речь не о том, что если человек родом из СССР, то на нем нужно ставить крест. Ведь люди могут меняться. Но, к сожалению, многие бабушки считают, что они правы по умолчанию, а все потому, что они старше. Но это далеко не так. Если мы говорим о бабушке, которая реализовала себя в жизни, многого достигла и продолжает достигать, тогда мы понимаем: вот современная бабушка, она не просто живет в этом мире, а развивается вместе с ним.

То есть бабушка, которая присматривает за внуком, обязательно должна придерживаться правил, установленных родителями?

Да, обязательно. У ребенка должен быть единый свод правил. И не важно, кто воспитывает ребенка: бабушка, родители, няни, братья, сестры, дяди или тети. Должно быть одно понимание того, что такое хорошо, а что такое плохо. И это понимание должны, безусловно, формировать родители.

Часто под одной крышей живут сразу несколько поколений. Как вы считаете, допустимо ли молодой семье жить с родителями и к чему это может привести?

Я сторонник того, что каждая семья должна жить отдельно. Это вопрос психологического комфорта и роста. Если взрослые люди приняли решение стать семьей и родителями, они должны и дальше продолжать быть взрослыми, а это значит ― жить самостоятельно. Конечно, возможны исключения, когда молодая семья реализует какие-то свои планы и живет какое-то время со старшим поколением, но это точно не должно продолжаться долго.

Чему может научить проект «Супербабушка»?

Пенсия ― это не приговор, и жизнь на этом не заканчивается. Ведь именно на пенсии у пожилых людей появляется ресурс ― время. Но часто наши бабушки не знают, как этим временем распорядиться. И тому есть несколько причин: во-первых, нет финансов, а во-вторых, часто у них нет жизненных интересов. Они не знают, чем себя занять. Поэтому посвящают все свое свободное время внукам. И вот как раз в проекте «Супербабушка» зритель сможет увидеть, что бывает по-другому. Все героини реалити ― женщины с потрясающим опытом и уникальной историей. Им точно есть что рассказать и чему научить других ― как старшее поколение, так и молодых.

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