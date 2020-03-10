Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Топ-9 книг о воспитании ребенка

10.03.2020

В современном мире расхождение во взглядах родителей по воспитанию ребенка стало обыденностью. Многие папы и мамы не знают, как справиться со своим чадом, как сформировать у него необходимые навыки, и требуют высоких результатов от своего малыша буквально с пеленок. Не прилагая к этому никаких усилий, полагают, что именно это правильный подход к воспитанию. Редакция сайта STB.UA уже рассказала об интересных методиках развития ребенка после года. Читайте топ-9 полезных книг о воспитании, а также какую книгу рекомендует психолог Татьяна Ларина, в материале.

Больше по теме: Книги для родителей: как воспитывать ребенка с самого рождения

книги о воспитании ребенка

Дмитрий Карпачев

«Как дать ребенку все без денег и связей»

Автор книги ‒ известный ведущий и эксперт в вопросах детской возрастной психологии ‒ Дмитрий Карпачев. В книге очень много практических советов о том, как правильно воспитать ребенка. Следуя этим рекомендациям, родители всего за семь недель смогут вывести отношения с детьми на новый уровень:

  • как выражать свою любовь к ребенку так, чтобы он ее чувствовал и отвечал взаимностью;
  • как проявлять недовольство поведением ребенка, не травмируя его и оставаясь для него авторитетом;
  • как правильно наказывать ребенка и влиять на его поведение;
  • как помочь ребенку расти уверенным в себе и счастливым.

психология детей

Пол Таф «Как дети добиваются успеха»

Пол Таф «Как дети добиваются успеха»

Что влияет на будущий успех — воспитание или окружение? Какие качества необходимо развивать? Как сформировать в детях интеллект, настойчивость, любознательность и оптимизм? Автор книги заставляет иначе взглянуть на воспитание и образование, находя новые подходы к развитию личности ребенка.

Памела Друкерман «Французские дети не плюются едой. Секреты воспитания из Парижа»

Памела Друкерман «Французские дети не плюются едой. Секреты воспитания из Парижа»

Книга, ставшая бестселлером в Украине! Секрет прост: она не только о воспитании ребенка, но и об умении жить. Друкерман легко и непринужденно рассказывает родителям, как воспитать прежде всего счастливого человека, уверенного в себе и умеющего ориентироваться в жизненных ситуациях. Жизнь родителей не останавливается с появлением малыша, она просто становится другой.

Юлия Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»

Юлия Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»

Актуальная книга для родителей детей всех возрастов. У кого из нас не возникало проблем в общении с собственным чадом? Книга Юлии Гиппенрейтер направлена на выстраивание правильной коммуникативной модели и гармонизации взаимоотношений. В книге есть как теория, так и практические задания.

Больше по теме: Что почитать? Советы от звезд СТБ

Найджел Латта «Прежде чем ваш ребёнок сведёт вас с ума»

Найджел Латта «Прежде чем ваш ребёнок сведёт вас с ума»

Отец двоих детей и практикующий психолог с 16-летним стажем Найджел Латта написал замечательное пособие для отчаявшихся родителей, которые не знают, как справиться со своими непоседами. Книга поможет вам понять своих детей, избежав проблем в воспитании.

Михаил Литвак «5 методов воспитания детей»

книги по воспитанию детей

Михаил Литвак ‒ психотерапевт с многолетним стажем и автор более 30 книг о воспитании и общении. Эта книга ‒ настоящая палочка-выручалочка для родителей, которые не знают, как правильно воспитывать свое чадо. В ней вы найдете ответы на самые актуальные вопросы, касающиеся разных возрастов ребенка. Также автор рассказывает о вопросах, связанных с общением с воспитателями и учителями. Одним словом, это настоящая энциклопедия детского воспитания. 

Людмила Петрановская «Большая книга про вас и вашего ребёнка»

книги по воспитанию детей

Это не просто книга, это целых две книги по воспитанию, которые помогут родителям найти выход из любой, даже самой сложной ситуации. «Тайная опора: привязанность в жизни ребёнка» и «Если с ребёнком трудно». Названия говорят сами за себя! Как помочь ребенку в сложный период взросления, как действовать в конфликтных ситуациях, что стоит за детскими капризами и истериками? Но, главное, как воспитать уверенного в себе человека ‒ ответы на все эти вопросы вы найдете в этой книге. 

Адель Фабер, Элейн Мазлиш «Братья и сестры. Как помочь вашим детям жить дружно» 

книги по воспитанию детей

Быть родителем одного ребенка ‒ трудно. Но что делать, если детей несколько? Ведь не всегда малыши ладят между собой. В более взрослом возрасте очень часто между братьями и сестрами возникает конкуренция. Постоянные выяснения, кого больше мама любит и чьи игрушки лучше, ‒ жизнь с несколькими детьми в семье может превратиться в настоящий кошмар. Эта книга станет палочкой-выручалочкой для тех родителей, которые не знают, как правильно объяснить детям, что они ‒ не конкуренты. В ней много простых советов о том, как помочь детям избежать конфликтов, выстроить их общение с ближайшими родственниками и почувствовать родительскую любовь.

Анна Быкова «Самостоятельный ребёнок, или Как стать ленивой мамой»

книги по воспитанию детей

Эта книга стала настоящим бестселлером. Несколько лет назад о ней не говорил только ленивый. Об этой книге спорили и продолжают спорить по сей день! Ведь тема самостоятельности и лени ‒ очень актуальна сегодня. Ну, а если это касается воспитания детей, то и вовсе спорить не переспорить. 

В книге есть множество подсказок для мамы. Как обеспечить условия для того, чтобы ребенок научился как можно раньше все делать самостоятельно? Как можно стать «ленивой мамой», но при этом успевать заботиться о своем любимом отпрыске? Книга Анны Быковой попробует вас этому научить.

Больше по теме: Что почитать с детьми: список полезных энциклопедий

Татьяна Ларина психолог

Татьяна Ларинапостоянный эксперт проекта «Таємниці ДНК», рассказала о своей любимой книге по воспитанию детей:

Есть книжка Масару Ибуку «После трех уже поздно». Там прекрасно описаны методики воспитания. Первое, что я рекомендую делать родителям, — прочесть эту книгу.

Когда ребенок делает ошибки, позволить ему ошибаться. Потому что он на ошибках учится. Его поправлять можно, но необходимо мотивировать. У мам и пап должна быть масса терпения. Всем родителям я говорю: «Если вы повторили своему ребенку 250 раз и он запомнил — у вас гениальный ребенок».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить