«Супербабуся»: Дмитро Карпачов розповів, якою він бачить сучасну бабусю

Зовсім скоро на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового психологічного сімейного реаліті «Супербабуся». Ексклюзивно для STB.UA ведучий проєкту та експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов розповів, якою він бачить сучасну бабусю, а також розкрив кілька секретів виховання дітей. Детальніше читайте в матеріалі.

Дмитро, якщо з поняттям «супермама» ми розібралися, то хто така супербабуся?

Супербабуся ― це жінка, у житті якої є ще щось, окрім онуків. На жаль, у нашій культурі заведено вважати, що бабуся ― це безкоштовний обслуговуючий персонал, якась альтернатива няні, якій не потрібно платити і яка просто зобов’язана завжди бути «під рукою». А в результаті виявляється, що бабусі важко виховувати онуків через різницю поколінь і різне бачення. Отже, що може зробити бабуся? Вона може насолоджуватися життям і власним прикладом показувати онукам, що старість ― не вирок.

Чи має право бабуся радити молодій мамі, як краще виховувати дітей?

Бабуся може давати поради. Але сама природа поради передбачає, що її можна проігнорувати. А бабусі, якщо їхні поради ігнорують, часто на це ображаються. Тому бабусі, якій є чим поділитися, варто це робити, але вимагати від молодої мами виконання її порад не варто.

А хто краще ― няня чи все ж бабуся?

Я рекомендую обрати няню. Проте важливо розуміти, що це людина, яка не просто доглядає за дитиною, це професія. А в нашій країні цього не навчають. Що дуже погано, адже дитина проводить із нянею більшу частину свого часу, іноді навіть більше, ніж із батьками. Тому няня повинна розуміти основи дитячої вікової психології. Я вважаю, що в дітей повинні бути сучасні няні, ті, які розуміють їх. У віці до 3-х років це не принципово, а ось коли дитина підростає, коли формується особистість і її світогляд, це дуже важливо. Наприклад, у мого сина була няня ― жінка в літах, і коли він підріс, то почав копіювати її фрази. Це виглядало дуже кумедно, коли маленький хлопчик розмовляє бабусиними фразами.

Методи і стилі виховання постійно змінюються. Як ви вважаєте, чи змінилися стилі виховання за останні роки, якщо порівнювати, як раніше виховували бабусі і як зараз виховують мами своїх дітей?

Виховання ― це формування в дитини цінностей, життєвих орієнтирів та ефективних моделей поведінки. А тепер запитання: моделі поведінки людей, які виросли в Радянському Союзі, ефективні зараз? Звичайно ж, ні! Але мова не про те, що якщо людина родом із СРСР, то на ній треба ставити хрест. Адже люди можуть змінюватися. Та, на жаль, багато бабусь вважають, що вони мають рацію за замовчуванням, а все тому, що вони старші. Проте це зовсім не так. Якщо ми говоримо про бабусю, яка реалізувала себе в житті, багато чого досягла і продовжує досягати, тоді ми розуміємо: ось сучасна бабуся, вона не просто живе в цьому світі, а розвивається разом із ним.

Тобто бабуся, яка доглядає за онуком, обов’язково повинна дотримуватися правил, встановлених батьками?

Так, обов’язково. У дитини повинен бути єдиний звід правил. І неважливо, хто виховує дитину: бабуся, батьки, няні, брати, сестри, дядьки чи тітки. Має бути єдине розуміння того, що таке добре, а що таке погано. І це розуміння повинні, безумовно, формувати батьки.

Часто під одним дахом живуть відразу кілька поколінь. Як ви вважаєте, чи припустимо молодій сім’ї жити з батьками і до чого це може призвести?

Я прихильник того, що кожна сім’я повинна жити окремо. Це питання психологічного комфорту і зростання. Якщо дорослі люди вирішили стати сім’єю і батьками, вони повинні й далі продовжувати бути дорослими, а це означає ― жити самостійно. Звичайно, можливі винятки, коли молода сім’я реалізує якісь свої плани і живе певний час зі старшим поколінням, але це точно не повинно тривати довго.

Чого може навчити проєкт «Супербабуся»?

Пенсія ― це не вирок, і життя на цьому не закінчується. Адже саме на пенсії в літніх людей з’являється ресурс ― час. Але часто наші бабусі не знають, як цим часом розпорядитися. І тому є кілька причин: по-перше, немає фінансів, а по-друге, часто у них немає життєвих інтересів. Вони не знають, чим себе зайняти. Тому присвячують увесь свій вільний час онукам. І ось якраз у проєкті «Супербабуся» глядач зможе побачити, що буває інакше. Усі героїні реаліті ― жінки з приголомшливим досвідом та унікальною історією. Їм точно є що розповісти і чого навчити інших ― як старше покоління, так і молодих.

