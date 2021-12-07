Проекты СТБ попали в топ запросов Google Украина

Компания Google опубликовала самые популярные запросы украинцев в 2021 году. Среди них оказались сразу несколько проектов телеканала СТБ. Подробнее — читайте далее.

Компания Google Украина представила рейтинг самых популярных запросов пользователей за этот год. Так, в 2021 украинцы чаще всего искали информацию о Евро 2020, сериале «Игра в кальмара» и проекте «Холостяк»-2021. Романтическое реалити заняло 3 место среди всех запросов пользователей за год.

Кроме того, компания Google представила отдельный рейтинг запросов по ТВ-шоу. 1 и 3 места в нем заняли реалити «Холостяк»-2021 и «Холостячка»-2 соответственно, обогнав при этом все остальные проекты украинского телевидения. В топ-10 запросов о телевизионных шоу попала и премьера этого года — «Супербабушка».

А мы напоминаем, что уже совсем скоро вас ждут новые сезоны проектов «Супербабушка» и «Холостяк».

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