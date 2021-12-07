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Проєкти СТБ потрапили в топ запитів Google Україна

07.12.2021

Компанія Google опублікувала найпопулярніші запити українців у 2021 році. Серед них опинилися одразу кілька проєктів телеканалу СТБ. Докладніше — читайте далі.

Проекты СТБ попали в топ запросов Google Украина

Компанія Google Україна презентувала рейтинг найпопулярніших запитів користувачів за цей рік. Так, у 2021 українці найчастіше шукали інформацію про Євро 2020, серіал «Гра в кальмара» та проєкт «Холостяк»-2021. Романтичне реаліті посіло 3-тє місце серед усіх запитів користувачів за рік.

Крім того, компанія Google представила окремий рейтинг запитів щодо ТВ-шоу. 1 та 3 місця в ньому посіли реаліті «Холостяк»-2021 і «Холостячка»-2 відповідно, обігнавши при цьому всі інші проєкти українського телебачення. До десятки найчастіших запитів про телевізійні шоу потрапила і прем’єра цього року — «Супербабуся».

А ми нагадуємо, що вже зовсім скоро на вас чекають нові сезони проєктів «Супербабуся» та «Холостяк».

Більше на тему: «Холостяк»-11 потрапив до десятки найпопулярніших відео українського YouTube

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