1 грудня компанія Google Україна назвала найпопулярніші відео на YouTube у 2021 році. До десятки роликів, які зібрали найбільшу кількість переглядів, увійшов один із випусків проєкту «Холостяк»-11. Детальніше ― далі.

Компанія Google Україна представила 10 найпопулярніших відео 2021 року на YouTube. Серед них є проєкт «Холостяк»-11. У списку найпопулярніших відео 2021 року на 6 місці опинився перший випуск 11 сезону проєкту «Холостяк». Менш ніж за рік його переглянули майже 2,5 мільйона людей.

А вже у березні 2022 року на нас чекає новий сезон романтичного реаліті «Холостяк». Його героєм стане Алекс Топольський.

