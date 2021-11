Телеканал СТБ розкрив головну інтригу весни: ім’я Холостяка-12

Поки шанувальники романтичного реаліті «Холостячка», затамувавши подих, спостерігають за чуттєвою історією Злати Огнєвіч, телеканал СТБ вже готовий розсекретити ім’я нового Холостяка! Навесні своє кохання шукатиме 32-річний Алекс Топольський ― українець, який побудував успішний бізнес в Америці.

Алекс народився і виріс у Львові. З юних років амбіції майбутнього Холостяка були дуже сміливими. Він завжди вірив, що зуміє досягти успіху самотужки, і відразу після закінчення університету переїхав до США будувати кар’єру. Його шлях до мрії не був легким: Алексу довелося випробувати всі «принади» життя емігранта, змінити кілька міст і видів діяльності. Проте всі труднощі лише загартували характер Холостяка і переконали його в тому, що він на правильному шляху.

Нині Алекс живе в Маямі та займається нерухомістю. Він побудував в Америці успішний бізнес, але так і не зміг знайти споріднену душу, яка щиро розділить із ним як перемоги, так і життєві випробування.

Зйомки 12-го сезону романтичного реаліті «Холостяк» уже стартували. Проєкт виробляє студія StarLight Production під керівництвом Анни Калини. Керівниця проєкту ― Юлія Колесник. Ведучий ― Григорій Решетник.

Прем’єра романтичного реаліті «Холостяк»-12 в ефірі СТБ відбудеться у березні 2022 року.

Більше на тему: Устриці, вино і романтика середньовіччя: як минув 8 тиждень на проєкті «Холостячка»-2

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.