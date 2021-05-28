Ексклюзивне інтерв’ю Холостяка 11 сезону Михайла Заливака та Анни Богдан

В 11 сезоні проєкту «Холостяк» склалася пара — Михайло Заливако і Анна Богдан. Тепер, коли фінал відомий, закохані можуть відверто поговорити про свої почуття і розповісти про своє спільне життя. В ексклюзивному інтерв’ю пара 11 сезону проєкту «Холостяк» зізналася, як провела перший день після фіналу, чи довго можуть говорити ночами, як звикли одне одного називати і хто кому готує сніданки. Повне інтерв’ю Михайла Заливака та Ані Богдан — читайте в нашому матеріалі.

Згадаймо фінал. Якими були ваші відчуття, щойно вимкнулися камери?

Аня: Я не могла повірити, що нарешті проєкт закінчився і ми з Мішею можемо будувати наші стосунки поза камерами. Емоції переповнювали. Спочатку я завмерла, коли Міша освідчився мені в коханні. А потім було дуже багато сміху. У мене це було істеричне. Спочатку я в шоці була, а потім уже пішли такі емоції.

Міша, а які у тебе були відчуття?

Міша: Я не розумів, що відбувається, чому Аня мовчить. Мені хотілося провалитися під землю з 74 поверху. Я про себе думаю: «Так, мовчить. Хоч би не спасибі» (сміється. ― Прим. ред.).

Ніхто не знає, але крім каблучки був ще один подарунок на фіналі — кросівки.

Міша: Мені захотілося подарувати взуття. Так, я купив кросівки, такі самі, як у мене.

Зараз часто робите одне одному подарунки?

Аня: Так, Міша робить мені подарунки. Дарує квіти і одяг.

Міша: У мене ніколи не було такого, що я роблю щось заради чогось. Ось мені захотілося ― і я це зробив. Це все за настроєм. Не буває, що на певні дати я щось роблю.

Після фіналу в Дубаї у вас ще був цілий день. Як ви його провели?

Аня: Після того, як проєкт закінчився, у нас був ще цілий день. Міша поїхав на зйомку, я його чекала. А ввечері ми поїхали в ресторан на березі моря, де провели наш вечір.

Міша: Наш перший вечір без камер! Було багато спілкування, сором’язливості.

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Ваше спілкування якось відрізнялося від того, що було у проєкті?

Міша: Я не думав, що Аня така сором’язлива. Вона соромилася в розмові!

Вона червоніла. І для мене це було прикольно.

Аня все так само заводиться?

Міша: Так (сміється. — Прим. ред.). Мені подобається, що в якийсь момент увечері у неї вмикається «дурка» і починається вистава, у якій я беру участь, Бублик бере участь, усі беруть участь. І це прикольно, бо мені це подобається. У мене таке в дитинстві було. Мама з татом так робили. Мені подобалося, коли сім’я трішки (на хвилин 20) божеволіє. І я бачу це зараз. Наприклад, приходжу додому або виходжу з ванної, а вона стоїть догори ногами (сміється. — Прим. ред.).

Після закінчення зйомок і до виходу фіналу в ефір вам не можна було з’являтися на людях разом. Як ви це переживали?

Аня: Ми зіткнулися з Мішею з тією проблемою, що нам не можна з’являтися в людних місцях. Скажу чесно, мені було важко, бо я не домосід. Єдине, ми могли дуже пізно вийти в парку прогулятися. У капюшонах, масках.

Міша: І ходити, де менше світла, менше людей. Уяви, ми просиділи разом 2,5 місяця. І я не можу сказати. що я втомився від Ані. Я не пам’ятаю, щоб я з кимось так багато розмовляв. І буває, дивишся на час, а ми вже годин 6 проговорили.

Аня: Перші два тижні ми лягали о 3―4 годині ночі. Так багато говорили.

Коли ви вирішили, що житимете разом?

Аня: Ми вирішили, що відразу з’їжджаємося. Міша запропонував. Я не очікувала, що це буде так швидко. Ми прилетіли до Києва і почали відразу ж дивитися квартири.

Міша, наскільки тобі було легко переїхати до Києва?

Міша: До цього моменту я думав, що буде не по собі А зараз узяв і переїхав, ніби в сусідній будинок. Я припускав, що буде легко, але що настільки — ні.

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А коли шукали квартиру, що було головне в пошуку?

Міша: Гардеробна! Ми шукали квартиру, щоб була гардеробна.

Аня: У нашій квартирі три гардеробні.

Ось ви переїхали. Запитання до Ані: де червона кімната?

Аня: Це в майбутньому (сміється. — Прим. ред.). Коли у нас було побачення в Будинку меблів, там ми обговорювали цю червону кімнату. Зараз у нас її немає. Але в майбутньому вона обов’язково буде.

Що в побуті було нове для вас?

Аня: У мене ніколи не було в стосунках, що чоловік готував для мене сніданки. А Міша готує.

Міша: Я завжди питаю: що хочеш? Це дуже швидко — 20―30 хвилин. Потім Аня робить якийсь салат. У чотири руки все робиться за 20 хвилин. Причому так швидко робиться і обід, і вечеря.

Були побутові сварки?

Аня: Правда, немає такого. Все в ігровій формі. З Михайлом не виходить посваритися.

Як ви називаєте одне одного?

Аня: Міша на мене каже Анна Володимирівна.

Міша: Мені подобається, це дуже смішно. Я не люблю всякі «киця», «зайчик», «рибка».

А як ви підписані одне в одного в телефоні?

Міша: Аня підписана як емодзі перчика.

Аня: А у мене Міша як «Мішка».

Що ви отримали у цих стосунках, чого у вас не було раніше?

Аня: Ми разом готуємо. У мене такого ніколи не було в стосунках. Також те, що Міша не конфліктний хлопець. Мені це дуже подобається. Тому що в попередніх стосунках ми так лаялися, що навіть сусідні вулиці чули. З Мішою такого немає. Мені це дуже подобається.

Міша: Ми робимо все разом. Це прикольно, бо це прискорює будь-який процес. Ми заодно. Плюс, я привчив себе снідати. Раніше я снідав о 2-ій годині дня. А зараз мій сніданок о 9―10-ій. Аня контролить постійно, щоб я вранці воду пив. Або вітаміни.

Аня: Він робить настільки смачні млинці. Я навіть мамі сказала, що Міша робить такі класні млинці. І мама запитала: «Що, смачніші, ніж я?» І я кажу: «Так, мам, смачніші» (сміється. — Прим. ред.).

Чи даєте поради одне одному?

Міша: Звичайно, завжди. Я зараз по собі розумію, що будь-яка порада, яку я даю і отримую, — це не критика. Тому що дуже часто люди не вміють дати пораду, а починають критикувати.

Аню, а ти готуєш?

Аня: Так.

Міша: Ну, все, що стосується духовки, риби, м’яса, — Аня теж може робити.

Аня: Я роблю рибу в духовці. А в Міші смачно виходить локшина з морепродуктами. Коли до нас приїжджали мої батьки, Міша дуже смачно приготував цю страву.

І наостанок, що ви хотіли б одне одному сказати?

Аня: Ми щодня говоримо приємні речі.

Міша: Я хочу сказати, щоб вона не змінювалася і була такою, яка є.

Аня: Я хочу Міші подякувати за всі емоції, які він мені подарував, і те, що він продовжує дарувати мені ці емоції. Я з Мішею почуваюся щасливою.