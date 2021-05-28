В 11 сезоне проекта «Холостяк» сложилась пара — Михаил Заливако и Анна Богдан. Теперь, когда финал известен, влюбленные могут откровенно поговорить о своих чувствах и рассказать о своей совместной жизни. В эксклюзивном интервью пара 11 сезона проекта «Холостяк» призналась, как провели первый день после финала, насколько долго могут говорить по ночам, как привыкли друг друга называть и кто кому готовит завтраки. Полное интервью Михаила Заливако и Ани Богдан — читайте в нашем материале.

Давайте вспомним финал. Какие были ваши ощущения, как только выключились камеры?

Аня: Я не могла поверить, что наконец-то проект закончился и мы с Мишей можем строить наши отношения вне камер. Эмоции переполняли. Сначала я замерла, когда Миша признался мне в любви. А потом было очень много смеха. У меня это было истерически. Сначала я в шоке была, а потом уже пошли такие эмоции.

Миша, а какие у тебя были ощущения?

Миша: Я не понимал, что происходит, почему Аня молчит. Мне хотелось провалиться под землю с 74 этажа. Я про себя думаю: «Так, молчит. Хоть бы не спасибо» (смеется. ― Прим. ред.).

Никто не знает, но помимо кольца был еще один подарок на финале — кроссовки.

Миша: Мне захотелось подарить обувь. Да, я купил кроссовки, такие же, как у меня.

Сейчас часто делаете друг другу подарки?

Аня: Да, Миша делает мне подарки. Дарит цветочки и одежку.

Миша: У меня никогда не было такого, что я делаю что-то ради чего-то. Вот мне захотелось ― и я это сделал. Это все по настроению. Не бывает, что по определенным датам я что-то делаю.

После финала в Дубае у вас еще был целый день. Как вы его провели?

Аня: После того, как проект закончился, у нас был еще целый день. Миша поехал на съемку, я его ждала. А вечером мы поехали в ресторан на берегу моря, где провели наш вечер.

Миша: Наш первый вечер без камер! Было много общения, стеснения.

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Ваше общение как-то отличалось от того, что было в проекте?

Миша: Я не думал, что Аня такая стеснительная. Она стеснялась в разговоре!

Она краснела. И для меня это было прикольно.

Аня все так же заводится?

Миша: Да (смеется. — Прим. ред.). Мне нравится, что в какой-то момент вечером у нее включается «дурка» и начинается представление, в котором я участвую, Бублик участвует, все участвуют. И это прикольно, потому что мне это нравится. У меня такое в детстве было. Мама с папой так делали. Мне нравилось, когда семья немножко (на минут 20) сходит с ума. И я вижу это сейчас. Например, прихожу домой или выхожу из ванной, а она стоит вверх ногами (смеется. — Прим. ред.).

После окончания съемок и до выхода финала в эфир вам нельзя было появляться на людях вместе. Как вы это переживали?

Аня: Мы столкнулись с Мишей с той проблемой, что нам уже нельзя появляться в людных местах. Скажу честно, мне было тяжело, потому что я не домосед. Единственное, мы могли очень поздно выйти в парке прогуляться. В капюшонах, масках.

Миша: И ходить, где меньше света, меньше людей. Представь, мы просидели вместе 2,5 месяца. И я не могу сказать, что я устал от Ани. Я не помню, чтобы я с кем-то так много разговаривал. И бывает, смотришь на время, а мы уже часов 6 проговорили.

Аня: Первые две недели мы ложились в 3―4 часа ночи. Так много говорили.

Когда вы решили, что вы съезжаетесь?

Аня: Мы решили, что сразу съезжаемся. Миша предложил. Я не ожидала, что это будет так быстро. Мы прилетели в Киев и начали сразу же смотреть квартиры.

Миша, насколько тебе было легко переехать в Киев?

Миша: До этого момента я думал, что будет не по себе. А сейчас взял и переехал, будто в соседний дом. Я предполагал, что будет легко, но что настолько — нет.

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А когда искали квартиру, что было главное в поиске?

Миша: Гардеробная! Мы искали квартиру, чтобы была гардеробная.

Аня: В нашей квартире три гардеробных.

Вот вы переехали. Вопрос к Ане: где красная комната?

Аня: Это в будущем (смеется. — Прим. ред.). Когда у нас было свидание в Доме мебели, там мы обсуждали эту красную комнату. Сейчас у нас ее нет. Но в будущем она обязательно будет.

Что в быту было новое для вас?

Аня: У меня никогда не было в отношениях, что мужчина готовил для меня завтраки. А Миша готовит.

Миша: Я всегда спрашиваю: что хочешь? Это очень быстро — 20―30 минут. Потом Аня делает какой-то салат. В четыре руки все делается за 20 минут. Причем так быстро делается и обед, и ужин.

Были бытовые ссоры?

Аня: Правда, нет такого. Все в игровой форме. С Мишей не получается поругаться.

Как вы называете друг друга?

Аня: Миша на меня говорит Анна Владимировна.

Миша: Мне нравится, это очень смешно. Я не люблю всякие «кися», «зайка», «рыбка».

А как вы подписаны друг у друга в телефоне?

Миша: Аня подписана как эмодзи перчика.

Аня: А у меня Миша как «Мишка».

Что вы обрели в этих отношениях, чего у вас не было ранее?

Аня: Мы вместе готовим. У меня такого никогда не было в отношениях. Также то, что Миша не конфликтный парень. Мне это очень нравится. Потому что в предыдущих отношениях мы так ругались, что даже соседние улицы слышали. С Мишей такого нет. Мне это безумно нравится.

Миша: Мы делаем все вместе. Это прикольно, потому что это ускоряет любой процесс. Мы заодно. Плюс, я приучил себя завтракать. Раньше я завтракал в 2 часа дня. А сейчас мой завтрак в 9—10. Аня контролит постоянно, чтобы я утром воду пил. Или витамины.

Аня: Он делает настолько вкусные блинчики. Я даже маме сказала, что Миша делает такие классные блинчики. И мама спросила: «Что, вкуснее, чем я?». И я говорю: «Да, мам, вкуснее» (смеется. — Прим. ред.).

Даете советы друг другу?

Миша: Конечно, всегда. Я сейчас по себе понимаю, что любой совет, который я даю и получаю, — это не критика. Потому что очень часто люди не умеют дать совет, а начинают критиковать.

Аня, а ты готовишь?

Аня: Да.

Миша: Ну, все, что касается духовки, рыбы, мяса, — Аня тоже может делать.

Аня: Я делаю рыбу в духовке. А у Миши вкусно получается лапша с морепродуктами. Когда к нам приезжали мои родители, Миша очень вкусно приготовил это блюдо.

И напоследок, что бы вы хотели друг другу сказать?

Аня: Мы каждый день говорим приятные вещи.

Миша: Я хочу сказать, чтобы она не менялась и была такой, какая есть.

Аня: Я хочу Мишу поблагодарить за все эмоции, которые он мне подарил, и то, что он продолжает дарить мне эти эмоции. Я себя с Мишей чувствую счастливой.

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