Долгожданный финал этой весны состоялся. Главный Холостяк страны сделал свой выбор, но самое важное ― что он смог полюбить. В чем признался на финальной Церемонии вручения кольца. Избранницей Михаила Заливако стала Анна Богдан. Каким был путь победительницы проекта «Холостяк»-11 — читайте в нашем материале.

На Первой вечеринке Аня Богдан предстала в длинном бархатном платье с высоким разрезом. Миша сразу отметил прекрасные ноги участницы. В качестве подарка она преподнесла сертификат на активное времяпровождение. Выяснилось, что у двоих много общего, в том числе и горные походы. С первых минут Миша и Аня затронули тему мечт. Девушка отметила, что мечтает покорить Эверест, в чем ее с радостью поддержал Холостяк. На первой же встрече Аня призналась, что была замужем.

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«Я была замужем. Мой бывший муж — Андрей Богдан. Чтобы меня завоевать и удивить, он часто предпринимал интересные стратегии. Летали на воздушном шаре, запускал салюты, путешествия в разные страны мира. С ним я узнала, как это ― плакать от счастья. Он мне подарил весь мир. Я мечтала попасть в Нью-Йорк, а он осуществил эту мечту», — вспоминала Аня.

Стоит отметить, что первый контакт наладился не сразу. После вечеринки впечатления остались двоякие, ведь Холостяк усомнился, отпустила ли участница прошлые отношения.

В 3 выпуске у Ани был день рождения, на который все пригласили Михаила и устроили небольшую вечеринку. Холостяк предложил украсить торт свечами и немного пообщаться наедине. Но и тогда разговор не складывался. Анна практически не проявляла инициативы и была отстранена.

Все начало меняться с 4 недели, когда Аня заболела и была вынуждена самоизолироваться. Михаил устроил свидание по скайпу. Такого в истории проекта еще не было, но новые условия пандемии диктуют свои правила. Двое решили совместить приятное с полезным и вновь занялись готовкой, только в этот раз онлайн. После Миша заказал доставку, и пара ужинала совместно приготовленной рыбой, ведя беседу по скайпу. Аня открылась, и наконец призналась, что уже успела соскучиться.

На Церемонии роз 5 выпуска состоялась встреча воочию. Тогда Михаил и не узнал участницу. Девушка перестала бояться выражать свои чувства, что вывело пару на новый уровень взаимоотношений.

Поэтому уже на 6 неделе во Львове Миша пригласил ее на индивидуальное свидание. Пара решила воспользоваться подарком Ани и добавить экстрима. Тогда двое прыгали с банджи. После они уединились. И как полагается любому адреналину, он имеет пост-эффект сближения.

«Расходиться не хотелось. Это эйфория, когда дух захватывает. Можно сравнить с влюбленностью. Какая-то начальная стадия. Это химия. Она либо есть, либо нет. Могу сказать, что пока это самое крутое свидание», — прокомментировал Михаил.

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В 7 выпуске события начали напоминать драму. Во время группового свидания на вейкборде Аня стала свидетельницей поцелуя Холостяка с Джессикой и не на шутку обиделась на него.

Чтобы исправить ситуацию, на 8 неделе Михаил тайно пришел к Ане. Тогда он долго не мог подобрать слова, поэтому решил начать с фразы: «Ты мне нужна». Двое отправились в ресторан, где уже в мирной обстановке смогли провести время.

«Она выражает свои тактильные эмоции, как ей хочется. Хочет ущипнет, хочет сильно. Она себя не сдерживает. Это вообще бомба! Мне хотелось, чтобы ей больше не было больно», — отметил Миша.

Холостяк сознался, что это ему максимально импонирует. Ведь именно с Аней он может не сидеть на месте и ускориться. У них одинаковый ритм жизни, что очень важно для партнеров. Расходиться пара не захотела, поэтому решили сбежать от съемочной группы.

В 9 выпуске Миша вновь пригласил Аню на индивидуальное свидание. Однако к ним присоединилась Юля «Зайка». К счастью, Анна вовремя смогла взять себя в руки и насладиться обстановкой в египетском музее. Скорее всего, такая реакция и спасла свидание.

Традиционно в 10 выпуске Холостяк познакомился с семьей Ани Богдан, а на 11 неделе участница приехала в Харьков, где старалась поладить с мамой Михаила и его близкими друзьями.

Финал романтического реалити «Холостяк»-11 состоялся в Дубае. Миша, как и полагается, добавил нотки экстрима в последнее свидание с Аней на проекте. Парк аттракционов и горки, казало бы, трансформировались и в личные взаимоотношения с девушкой. Разговор о переезде принял неожиданный поворот, когда финалистка отказалась переезжать. Безусловно, это стало неприятным сюрпризом для Холостяка, ведь ранее Аня утверждала обратное.

К счастью, уединенное место помогло расставить все точки над «і». И уже на финальной Церемонии вручения кольца Холостяк признался Анне Богдан в любви!

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