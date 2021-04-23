В конце прошлой недели случился скандал. Аня увидела поцелуй Михаила и Джессики, поэтому не стала молчать. Выслушав все ее обиды, мужчина пообещал доказать, что Анна ему важна. Так что в 8 выпуске проекта «Холостяк»-11 главный герой тайно украл ее из номера, чтобы выяснить все недопонимания.

«Ты мне нужна», — с таких слов началось тайное свидание Миши и Ани.

Мужчина действительно волновался перед тем, как постучать в двери. В голове Миши мелькали разные варианты, как же выйти на разговор.

«Я тебе серьезно говорю, я правда парился. Мне было очень не очень. Пусть я человек, который не проявляет эмоций», — признался Миша.

Двое отправились в ресторан, где уже в мирной обстановке смогли провести время. Аня буквально светилась от счастья, особенно оттого, что это тайное свидание происходило так нежданно.

«Она выражает свои тактильные эмоции, как ей хочется. Хочет ущипнет, хочет сильно. Она себя не сдерживает. Это вообще бомба! Мне хотелось, чтобы ей больше не было больно», — отметил Миша.

«Первые отношения были с парнем старше меня на 5 лет. Продлились они 6 лет. Не сошлись, потому что я более активная. На отдыхе мне надо куда-то ехать, что-то смотреть, а ему ― полежать на пляже, попить коктейли. Он не успевал за моей активностью», — рассказала участница.

Михаил отметил, что это ему максимально импонирует. Ведь именно с Аней он может не сидеть на месте и ускориться. У них одинаковый ритм жизни, что очень важно в партнерах.

«Она на бессознательном уровне уверена в себе!», — заключил Холостяк.

Но главное, что после свидания пара не хотела расходиться. Поэтому двое попытались сбежать от камер.

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