В 8 выпуске проекта «Холостяк»-11 вскрылись новые и интересные факты. Соперницы не дремлют, а проводят собственное расследование, кто есть кто. Так появилась новая информация о Юле «Зайке», которую сложно воспринимать за быль. Насколько это правда — решать вам. Кому вы больше доверяете — также выбор за вами. Сами участницы разделились на два лагеря: одни верят слухам, другие оправданиям Юли. Какая же теперь репутация у Юли? И кто она на самом деле?

Вернувшись со свидания с Мишей, Юля встретила «радостных и воодушевленных» соперниц на диванах. Выслушав полностью тираду о крутом и страстном свидании с Холостяком, участницы решили браться за тяжелую артиллерию и… обвинять.

«А ты с Мишей искренняя максимально? Ты же ездила к незнакомым мужчинам. Ты сама об этом говорила. Ты рассказываешь Мише, с кем ты путешествовала?» — посыпались вопросы от соперниц.

«Я ездила только в Афины с мальчиком, с которым познакомилась через интернет. Еще ездила на свидания в Барселону с мужчиной в прошлом году. С этим мужчиной я познакомилась на конкурсе красоты. Он сказал выбрать любую точку на карте мира, и мы поехали. Мы общались два месяца, а потом расстались. Так совпало», — оправдалась «Зайка».

Также Юля была в Мексике, но с друзьями. Собирается на Мальдивы, но сама.

«Я сомневаюсь, что она сама собиралась туда поехать. Так не летают на Мальдивы. Туда летят с молодым человеком. Мы хотим тебя спросить, кем ты работаешь, что можешь сама себе купить билет на Мальдивы, в Мексику, в Афины?»

«Хотите меня спросить, эскортница ли я? Нет. Эскорт — это когда регулярно ездят, им платят деньги… А когда это две поездки, то… Мне неприятно то, что мне приписывают то, что не является правдой», — отреклась Юля от домыслов девушек.

«Я не обвиняю “Зайку”. Я не знаю наверняка. А может, у нее реально есть такие друзья и может позволить себе поехать», — усомнились также соперницы.

Вопрос остается открытым. Поэтому время разобраться в нем самому Холостяку.

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