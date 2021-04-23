Холостяк таємно викрав Анну Богдан на побачення

Наприкінці минулого тижня відбувся скандал. Аня побачила поцілунок Михайла і Джессіки, тому не стала мовчати. Вислухавши всі її образи, чоловік пообіцяв довести, що Анна йому важлива. Тож у 8 випуску проєкту «Холостяк»-11 головний герой таємно викрав її з номера, щоб з’ясувати всі непорозуміння.

«Ти мені потрібна», — з таких слів розпочалося таємне побачення Михайла та Ані.

Чоловік справді хвилювався перед тим, як постукати в двері. У голові Михайла роїлися різні варіанти, як же вийти на розмову.

«Я тобі серйозно кажу, я справді парився. Мені було дуже не дуже. Нехай я людина, яка не проявляє емоцій», — зізнався Михайло.

Двоє пішли в ресторан, де вже в мирній обстановці змогли провести час. Аня буквально світилася від щастя, особливо від того, що це таємне побачення відбувалося так несподівано.

«Вона висловлює свої тактильні емоції, як їй хочеться. Хоче ― вщипне, хоче ― сильно. Вона себе не стримує. Це взагалі бомба! Мені хотілося, щоб їй більше не було боляче», — зазначив Михайло.

«Перші стосунки були з хлопцем, старшим за мене на 5 років. Тривали вони 6 років. Не зійшлися, тому що я більш активна. На відпочинку мені треба кудись їхати, щось дивитися, а йому ― полежати на пляжі, попити коктейлі. Він не встигав за моєю активністю», — розповіла учасниця.

Михайло зазначив, що це йому максимально імпонує. Адже саме з Анею він може не сидіти на місці і прискоритися. У них однаковий ритм життя, що дуже важливо в партнерах.

«Вона на несвідомому рівні впевнена в собі!», — зазначив Холостяк.

Та головне, що після побачення пара не хотіла розходитися. Тому двоє спробували втекти від камер.

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