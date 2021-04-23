Зо два рази з’їздити ― це не ескорт: репутація Юлі «Зайки»

У 8 випуску проєкту «Холостяк»-11 розкрилися нові й цікаві факти. Суперниці не дрімають, а проводять власне розслідування, хто є хто. Так з’явилася нова інформація про Юлю «Зайку», яку важко сприймати за бувальщину. Наскільки це правда — вирішувати вам. Кому ви більше довіряєте — також вибір за вами. Самі учасниці розділилися на два табори: одні вірять чуткам, інші виправданням Юлі. Яка ж тепер репутація в Юлі? І хто вона насправді?

Повернувшись з побачення з Мішею, Юля зустріла «радісних і натхненних» суперниць на диванах. Вислухавши повністю тираду про круте і пристрасне побачення з Холостяком, учасниці вирішили братися за важку артилерію і… звинувачувати.

«А ти з Мішею щира максимально? Ти ж їздила до незнайомих чоловіків. Ти сама про це говорила. Ти розповідаєш Міші, з ким ти подорожувала?» — посипалися запитання від суперниць.

«Я їздила тільки в Афіни з хлопцем, з яким познайомилася через інтернет. Ще їздила на побачення в Барселону з чоловіком торік. З цим чоловіком я познайомилася на конкурсі краси. Він сказав вибрати будь-яку точку на карті світу, і ми поїхали. Ми спілкувалися два місяці, а потім розійшлися. Так вийшло», — виправдалася «Зайка».

Також Юля була в Мексиці, але з друзями. Збирається на Мальдіви, але сама.

«Я сумніваюся, що вона сама збиралася туди поїхати. Так не літають на Мальдіви. Туди летять з молодим чоловіком. Ми хочемо тебе запитати, ким ти працюєш, що можеш сама собі купити квиток на Мальдіви, в Мексику, в Афіни?»

«Хочете мене запитати, чи я ескортниця? Ні. Ескорт — це коли регулярно їздять, їм платять гроші… А коли це дві поїздки, то… Мені неприємно те, що мені приписують те, що не є правдою», — відреклася Юля від домислів дівчат. «Я не звинувачую “Зайку”. Я не знаю напевно. А може, у неї реально є такі друзі і вона може дозволити собі поїхати», — засумнівалися також суперниці.

Питання залишається відкритим. Тож час розібратися в ньому самому Холостяку.

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