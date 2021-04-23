Справжній інтим: Найпристрасніше побачення 11 сезону проєкту «Холостяк»

У 8 випуску події справді стають гарячими й непередбачуваними. Більше половини проєкту позаду. А отже, стримувати пориви і бажання одне одного стає складніше. Чим же закінчилося побачення на проєкті «Холостяк»-11 Юлі «Зайки» та Михайла Заливака?

Побачення Михайла та Юлі почалося з сюрпризів. Холостяк запросив учасницю на фабрику, де виробляють парфуми. Тут вони вибрали аромат для двох. На щастя, смаки в нотах збіглися.

Відтак Миша організував для «Зайки» спа. І тут почалася справжня тактильна романтика, пристрасть. Чоловік наніс на все тіло дівчини олії і грязі.

«Очі бояться, а руки роблять. Тому без контролю було не обійтися», — прокоментував Михайло.

Однак весь процес лише набирав обертів. Двоє перемістилися в душ, де почався контент для дорослих. «У мене рвало все на частини», — зазначив головний герой.

«Я відчуваю певне тяжіння. Це не просто симпатія. Хотілося, щоб це тривало якомога довше і не закінчувалося ніколи», — зізналася Юля.

Гаряча і пристрасна частина побачення плавно перетекла в романтичну вечерю.

«Мені хочеться, щоб тваринна пристрасть одне до одного охолола. І подивитися, які емоції залишаться», — зізнався в намірах Холостяк.

Кінець побачення минув у розмовах. Дівчина нарешті почала промовляти свої почуття. Однак разом з тим з’явилися й розбіжності, а також нестикування в судженнях. Раніше Юля заперечувала той факт, що вона ревнива. Та сьогодні з’ясувалося протилежне. Також торкнулися теми минулих стосунків. Учасниця згадала лише про одні серйозні почуття в її житті. На побачення вона також практично не ходила. Та чоловік явно не знає всього. Що ж вдалося з’ясувати суперницям Юлі?

Як далі складуться стосунки «Зайки» та Михайла? Стежте за всіма новинами на сайті STB.UA!

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