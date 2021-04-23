В 8 выпуске события действительно становятся жаркими и непредсказуемыми. Больше половины проекта позади. А значит, сдерживать порывы и желания друг друга становится сложнее. Чем же закончилось свидание на проекте «Холостяк»-11 Юли «Зайки» и Михаила Заливако?

Свидание Миши и Юли началось с сюрпризов. Холостяк пригласил участницу на фабрику, где производят духи. Здесь они выбрали аромат для двоих. К счастью, вкусы в нотах совпали.

После Миша организовал для «Зайки» спа. И здесь началась настоящая тактильная романтика. Мужчина нанёс на все тело девушки масла и грязи.

«Глаза боятся, а руки делают. Поэтому без контроля было не обойтись», — прокомментировал Миша.

Однако весь процесс лишь набирал оборотов. Двое переместились в душ, где начался контент для взрослых. «У меня рвало все на части», — отметил главный герой.

«Я чувствую определенное притяжение. Это не просто симпатия. Хотелось, чтобы это длилось как можно дольше и не заканчивалось никогда», — призналась Юля.

Горячая и страстная часть свидания плавно перетекла в романтический ужин.

«Мне хочется, чтобы животная страсть друг к другу остыла. И посмотреть, какие эмоции останутся», — признался в намерениях Холостяк.

Конец свидания прошел в разговорах. Девушка наконец-то начала проговаривать свои чувства. Однако вместе с тем появились и разногласия, а также несостыковки в суждениях. Раньше Юля отрицала тот факт, что она ревнива. Но сегодня выяснилось противоположное. Также затронули тему прошлых отношений. Участница упомянула лишь об одних серьезных чувствах в ее жизни. На свидания она также практически не ходила. Но мужчина явно не знает всего. Что же удалось выяснить соперницам Юли?

Как дальше сложатся отношения «Зайки» и Миши? Следите за всеми новостями на сайте STB.UA!

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