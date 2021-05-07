Состоялось долгожданное знакомство Холостяка с семьей Ани Богдан. Ответственная 10 неделя поспособствовала тому, что главный герой лучше разобрался в девушке, а также больше узнал о ее прошлом. Неужели в доме родителей до сих пор висят фотографии со свадьбы Ани? Отпустила ли участница своё прошлое по-настоящему? И что нового узнал Миша? Больше читайте в нашем материале.

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Без внимания не осталось желание Ани вместе приготовить ужин. Поэтому Холостяк организовал мастер-класс у шеф-повара Евгения Клопотенко. Готовили блюда из шести ингредиентов под руководством мастера.

И наконец настал момент знакомства с родными Ани. Мама, сестра и брат участницы тепло встретили Холостяка. Сразу сложилось ощущение, что все собираются не впервые.

«Очень многое, что происходит в моей жизни впервые, происходит именно с Аней», — признался Миша.

И тут же заметил фото со свадьбы девушки. Участница быстро «уехала на санках», предложив посмотреть другой альбом, уже с детскими фото. Первым на индивидуальное общение Мишу пригласил брат Ани. Настоящий мужской разговор начался с темы прошлых отношений.

«До предложения никогда не доходило. С прошлой девушкой мы были вместе два года, но и дважды расходились. Я очень бережно отношусь к слову «люблю», поэтому говорил его нечасто. Никогда не говорю того, чего не делаю. Я пришёл на проект за отношениями, одной из моих целей являются чувства. После проекта я планирую сразу съезжаться со своей избранницей», — рассказал Заливако.

Во время личного общения с мамой Ани Холостяк убедился в стойкости характера девушки.

«Аня то, что думает, то и говорит. Промолчать она не может. Порой может жестко ответить. Из своей зоны комфорта она выходить не готова. В чём-то уступить, да, может».

Сестра Ани создала список вопросов, которые порознь задала участнице и Холостяку. Результат удивил всех, ведь все ответы совпадали. «Мне кажется, это судьба, что Аня пошла на проект и встретила там Мишу», — заключила сестра.

Как сложатся отношения Ани и Михаила дальше? Действительно ли это судьба? Не пропустите главные новости на сайте STB.UA.

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