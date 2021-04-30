Состоялся 9 выпуск романтического реалити «Холостяк»-11. Пришло время быть более откровенными и не скрывать прошлое. Поэтому и для Холостяка, и для девушек была поставлена новая задача — узнать интересные факты. Вот что знают участницы проекта о главном герое, а также то, что рассказал нам сам Холостяк.

Обычное утро Миши не обходится без тренировки.

Миша ездит на автомобиле марки «Мерседес».

Он умеет быстро принимать решения.

Миша боится узнать мало мир.

Холостяк не потерпит в отношениях ревности и неискренности.

Недостаток Миши — может быть резок в высказываниях.

Мишу может раздражать нецензурная брань.

Родителей Миши зовут Владимир и Лариса.

Дата рождения — 28 сентября, и он Весы.

Любимый город — Харьков.

Котов Миши зовут Бублик и Бруно.

Миша смущается, когда ему делают комплименты.

Миша хорошо проявляет свою заботу.

Первая работа Михаила — администратор отеля, а вторая — преподаватель иностранного языка.

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Также Михаил Заливако недавно признался, что:

5 лет занимался спортивной гимнастикой, но из-за травмы спины пришлось прекратить занятия.

В школе у ​​Холостяка всегда были проблемы с дисциплиной. Но больше всего — с девочками. Миша мог даже с ними подраться.

Более того, Михаил экстерном сдал 11 класс и в 15 лет поступил в ВУЗ. А в 20 уже получил высшее образование.

Холостяк увлекается психологией, много читает.

Заливако кашляет, когда пища пересолена, ― такая странная реакция организма на соль.

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