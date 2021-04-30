Новые и интересные факты о Холостяке Михаиле Заливако
30.04.2021
Состоялся 9 выпуск романтического реалити «Холостяк»-11. Пришло время быть более откровенными и не скрывать прошлое. Поэтому и для Холостяка, и для девушек была поставлена новая задача — узнать интересные факты. Вот что знают участницы проекта о главном герое, а также то, что рассказал нам сам Холостяк.
- Обычное утро Миши не обходится без тренировки.
- Миша ездит на автомобиле марки «Мерседес».
- Он умеет быстро принимать решения.
- Миша боится узнать мало мир.
- Холостяк не потерпит в отношениях ревности и неискренности.
- Недостаток Миши — может быть резок в высказываниях.
- Мишу может раздражать нецензурная брань.
- Родителей Миши зовут Владимир и Лариса.
- Дата рождения — 28 сентября, и он Весы.
- Любимый город — Харьков.
- Котов Миши зовут Бублик и Бруно.
- Миша смущается, когда ему делают комплименты.
- Миша хорошо проявляет свою заботу.
- Первая работа Михаила — администратор отеля, а вторая — преподаватель иностранного языка.
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Также Михаил Заливако недавно признался, что:
- 5 лет занимался спортивной гимнастикой, но из-за травмы спины пришлось прекратить занятия.
- В школе у Холостяка всегда были проблемы с дисциплиной. Но больше всего — с девочками. Миша мог даже с ними подраться.
- Более того, Михаил экстерном сдал 11 класс и в 15 лет поступил в ВУЗ. А в 20 уже получил высшее образование.
- Холостяк увлекается психологией, много читает.
- Заливако кашляет, когда пища пересолена, ― такая странная реакция организма на соль.
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