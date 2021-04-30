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Новые и интересные факты о Холостяке Михаиле Заливако

30.04.2021

Состоялся 9 выпуск романтического реалити «Холостяк»-11. Пришло время быть более откровенными и не скрывать прошлое. Поэтому и для Холостяка, и для девушек была поставлена новая задача — узнать интересные факты. Вот что знают участницы проекта о главном герое, а также то, что рассказал нам сам Холостяк. 

  • Обычное утро Миши не обходится без тренировки.
  • Миша ездит на автомобиле марки «Мерседес».
  • Он умеет быстро принимать решения.
  • Миша боится узнать мало мир.
  • Холостяк не потерпит в отношениях ревности и неискренности.
  • Недостаток Миши — может быть резок в высказываниях.
  • Мишу может раздражать нецензурная брань.
  • Родителей Миши зовут Владимир и Лариса.
  • Дата рождения — 28 сентября, и он Весы.
  • Любимый город — Харьков.
  • Котов Миши зовут Бублик и Бруно.
  • Миша смущается, когда ему делают комплименты.
  • Миша хорошо проявляет свою заботу.
  • Первая работа Михаила — администратор отеля, а вторая — преподаватель иностранного языка.

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Также Михаил Заливако недавно признался, что:

  • 5 лет занимался спортивной гимнастикой, но из-за травмы спины пришлось прекратить занятия.
  • В школе у ​​Холостяка всегда были проблемы с дисциплиной. Но больше всего — с девочками. Миша мог даже с ними подраться.
  • Более того, Михаил экстерном сдал 11 класс и в 15 лет поступил в ВУЗ. А в 20 уже получил высшее образование.
  • Холостяк увлекается психологией, много читает.
  • Заливако кашляет, когда пища пересолена, ― такая странная реакция организма на соль.
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