Проект «Холостяк»-11 близится к финалу. Уверенно и волнительно, но главный герой каждую пятницу на Церемонии роз прощается с некоторыми девушками, оставляя лишь тех, с кем хочет развивать свои отношения. В конце весны зритель традиционно узнает, кто же стал избранницей Холостяка. А пока остаются считанные недели до завершения сезона, предлагаем вам сделать свой прогноз. Кто из оставшихся участниц вероятнее всего станет победительницей проекта «Холостяк»-11? Голосуйте!

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