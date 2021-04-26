Кто станет избранницей Холостяка 11 сезона Михаила Заливако?
26.04.2021
Проект «Холостяк»-11 близится к финалу. Уверенно и волнительно, но главный герой каждую пятницу на Церемонии роз прощается с некоторыми девушками, оставляя лишь тех, с кем хочет развивать свои отношения. В конце весны зритель традиционно узнает, кто же стал избранницей Холостяка. А пока остаются считанные недели до завершения сезона, предлагаем вам сделать свой прогноз. Кто из оставшихся участниц вероятнее всего станет победительницей проекта «Холостяк»-11? Голосуйте!
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