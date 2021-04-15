«Холостяк»-11: 10 разных и коротких вопросов к Михаилу Заливако
Состоялась премьера самого романтического реалити страны — «Холостяк». Главным героем 11 сезона стал предприниматель, учредитель логистической компании Михаил Заливако. Редакция STB.UA задала Холостяку 10 абсолютно разных и коротких вопросов, чтобы получше узнать мужчину. Эксклюзивное интервью Михаила Заливако — в материале.
Смотрел ли ты предыдущие сезоны проекта «Холостяк»?
Я видел первую серию 10-го сезона, когда главным героем был Макс Михайлюк. Больше — нет, попросту из-за нехватки времени. Но я имею представление о проекте.
Готов ли ты за одну ночь стать известным на всю страну?
Почему нет? Да!
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От чего пришлось отказаться на время съемок?
Были моменты по питанию. А так ни от чего.
По каким критериям ты будешь делать выбор?
У меня нет конкретного понятия «критерии». Я если почувствую человека, то его и выберу. Трафарета у меня нет, согласно которому я буду подбирать себе женщину.
Согласен ли ты с утверждением: «Муж — голова, женщина — шея»?
Мне кажется, это устаревшее понятие. Сейчас люди ищут себе партнеров, которые будут с ними наравне, идти рука об руку и совместно развиваться. А направлять может как женщина, так и мужчина.
Предположим, у тебя могли бы появиться три суперспособности. Какими они были бы?
Читать мысли — это неинтересно? (Смеется. — Прим. ред.).
- Способность долго не спать и высыпаться.
- Не чувствовать голода.
- Не знать усталости.
Насколько ты влюбчивый?
Я бы не сказал, что я влюбчивый.
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Давал ли ты сам себе какой-то совет перед стартом проекта «Холостяк»? Настраивался на съемки?
Мне не нужно настраиваться. Я с детства занимаюсь спортом. И когда я переступал порог спортзала, то сразу начинал делать, без какой-либо настройки.
Встретить любовь на проекте «Холостяк» реально, потому что…
Во-первых, здесь большое количество девушек. Они все разные, у каждой свой психотип. Поэтому вполне реально встретить ту, с которой можно построить отношения.
Мой идеал девушки — это…
Есть такое классное понятие «рersonality». Личность! Она может быть в чем-то уникальна, потому что мы всегда останавливаем взгляд на том, чего никогда не видели, и том, что нас цепляет. Мы всегда реагируем на что-то необычное. Идешь по городу, проехала желтая машина, и ты раз ― обратил на нее внимание. Так же и здесь. Это все эмоции.
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