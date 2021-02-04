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20 фактов о Холостяке 11 сезона Михаиле Заливако

04.02.2021

Главным героем 11 сезона романтического реалити «Холостяк» стал харьковский бизнесмен, учредитель логистической компании Михаил Заливако. 5 марта на телеканале СТБ мы увидим, как же пройдет его первая встреча с участницами. А пока до премьеры остается время, предлагаем вам узнать больше интересных фактов о Михаиле.  

  1. Холостяк обожает животных, является хозяином двух кошек. 
  2. Музыка — то, что способно вдохновить Михаила.
  3. В детстве Миша сломал спину и заново учился ходить. 
  4. Доброта — самая сильная сторона его характера.
  5. Самый сильный человек для Михаила — его отец.
  6. В детстве Миша мечтал стать актером.
  7. Игра на фортепиано — талант, который ему хотелось бы иметь.
  8. Михаил никогда и ни о чем не сожалеет.
  9. Однажды Холостяк украл коня. И пусть это осталось в детстве, но этот поступок он считает самым дерзким в своей жизни.
  10. Миша не приемлет нецензурной брани от девушки.
    «Мне немного становится не по себе. Если это переходит грань — очень мне некомфортно».
  11. Идеальный выходной — отключенный телефон. 
  12. Последняя песня, добавленная в плейлист — Eric Clapton, B.B. King «Riding with the King».
  13. Книга, которая повлияла на Михаила, — «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд.
  14. Михаил предпочитает удобный, свободный стиль.
  15. У Холостяка более 70 пар обуви. 
  16. По утрам Миша выпивает до литра воды.

  17. Самое яркое воспоминание из детства — поездки с отцом на канатной дороге и поедание чипсов в этот момент.
  18. Любимые актеры: Дензел Вашингтон и Мэттью МакКонахи.
  19. Планы на ближайшие 10 лет — обрести семью и развивать бизнес.
  20. Михаил Заливако уверен, что влюбиться на проекте «Холостяк» — реально.  

Не пропустите 11 сезон проекта «Холостяк» уже 5 марта в 19:00 на телеканале СТБ! Главный герой впервые попросит изменить правила. Но удастся ли ему это? Узнаете скоро.  

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