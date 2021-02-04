Главным героем 11 сезона романтического реалити «Холостяк» стал харьковский бизнесмен, учредитель логистической компании Михаил Заливако. 5 марта на телеканале СТБ мы увидим, как же пройдет его первая встреча с участницами. А пока до премьеры остается время, предлагаем вам узнать больше интересных фактов о Михаиле.

Холостяк обожает животных, является хозяином двух кошек. Музыка — то, что способно вдохновить Михаила. В детстве Миша сломал спину и заново учился ходить. Доброта — самая сильная сторона его характера. Самый сильный человек для Михаила — его отец. В детстве Миша мечтал стать актером. Игра на фортепиано — талант, который ему хотелось бы иметь. Михаил никогда и ни о чем не сожалеет. Однажды Холостяк украл коня. И пусть это осталось в детстве, но этот поступок он считает самым дерзким в своей жизни. Миша не приемлет нецензурной брани от девушки.

«Мне немного становится не по себе. Если это переходит грань — очень мне некомфортно». Идеальный выходной — отключенный телефон. Последняя песня, добавленная в плейлист — Eric Clapton, B.B. King «Riding with the King». Книга, которая повлияла на Михаила, — «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. Михаил предпочитает удобный, свободный стиль. У Холостяка более 70 пар обуви.

По утрам Миша выпивает до литра воды.

Самое яркое воспоминание из детства — поездки с отцом на канатной дороге и поедание чипсов в этот момент. Любимые актеры: Дензел Вашингтон и Мэттью МакКонахи. Планы на ближайшие 10 лет — обрести семью и развивать бизнес. Михаил Заливако уверен, что влюбиться на проекте «Холостяк» — реально.

Не пропустите 11 сезон проекта «Холостяк» уже 5 марта в 19:00 на телеканале СТБ! Главный герой впервые попросит изменить правила. Но удастся ли ему это? Узнаете скоро.

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