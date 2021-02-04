20 фактов о Холостяке 11 сезона Михаиле Заливако
04.02.2021
Главным героем 11 сезона романтического реалити «Холостяк» стал харьковский бизнесмен, учредитель логистической компании Михаил Заливако. 5 марта на телеканале СТБ мы увидим, как же пройдет его первая встреча с участницами. А пока до премьеры остается время, предлагаем вам узнать больше интересных фактов о Михаиле.
- Холостяк обожает животных, является хозяином двух кошек.
- Музыка — то, что способно вдохновить Михаила.
- В детстве Миша сломал спину и заново учился ходить.
- Доброта — самая сильная сторона его характера.
- Самый сильный человек для Михаила — его отец.
- В детстве Миша мечтал стать актером.
- Игра на фортепиано — талант, который ему хотелось бы иметь.
- Михаил никогда и ни о чем не сожалеет.
- Однажды Холостяк украл коня. И пусть это осталось в детстве, но этот поступок он считает самым дерзким в своей жизни.
- Миша не приемлет нецензурной брани от девушки.
«Мне немного становится не по себе. Если это переходит грань — очень мне некомфортно».
- Идеальный выходной — отключенный телефон.
- Последняя песня, добавленная в плейлист — Eric Clapton, B.B. King «Riding with the King».
- Книга, которая повлияла на Михаила, — «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд.
- Михаил предпочитает удобный, свободный стиль.
- У Холостяка более 70 пар обуви.
- По утрам Миша выпивает до литра воды.
- Самое яркое воспоминание из детства — поездки с отцом на канатной дороге и поедание чипсов в этот момент.
- Любимые актеры: Дензел Вашингтон и Мэттью МакКонахи.
- Планы на ближайшие 10 лет — обрести семью и развивать бизнес.
- Михаил Заливако уверен, что влюбиться на проекте «Холостяк» — реально.
Не пропустите 11 сезон проекта «Холостяк» уже 5 марта в 19:00 на телеканале СТБ! Главный герой впервые попросит изменить правила. Но удастся ли ему это? Узнаете скоро.
Больше по теме: Холостяк Михаил Заливако: Слово «люблю» я говорил единожды
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvaG9sb3N0eWFrIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=