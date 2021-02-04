20 фактів про Холостяка 11 сезону Михайла Заливака

Головним героєм 11 сезону романтичного реаліті «Холостяк» став харківський бізнесмен, засновник логістичної компанії Михайло Заливако. 5 березня на телеканалі СТБ ми побачимо, як же пройде його перша зустріч з учасницями. А поки до прем’єри залишається час, пропонуємо вам дізнатися більше цікавих фактів про Михайла.

Холостяк обожнює тварин, є господарем двох кішок. Музика — те, що здатне надихнути Михайла. У дитинстві Міша зламав спину і наново вчився ходити. Доброта — найсильніша сторона його характеру. Найсильніша людина для Михайла — його батько. У дитинстві Міша мріяв стати актором. Гра на фортепіано — талант, який йому хотілося б мати. Михайло ніколи і ні про що не шкодує. Одного разу Холостяк украв коня. І нехай це залишилося в дитинстві, але цей учинок він вважає найзухвалішим у своєму житті. Міша не сприймає нецензурну лайку від дівчини.

«Мені трохи стає не по собі. Якщо це переходить межу — дуже мені некомфортно ». Ідеальний вихідний — вимкнений телефон. Остання пісня, додана в плейлист, — Eric Clapton, B.B. King «Riding with the King». Книга, яка вплинула на Михайла, — «Атлант розправив плечі» Айн Ренд. Михайло надає перевагу зручному, вільному стилю. У Холостяка більше 70 пар взуття. Уранці Міша випиває до літра води.

Найяскравіший спогад з дитинства — поїздки з батьком на канатній дорозі і поїданням чипсів у цей момент. Улюблені актори: Дензел Вашингтон і Меттью Мак-Конахі. Плани на найближчі 10 років — створити сім’ю і розвивати бізнес. Михайло Заливако впевнений, що закохатися на проєкті «Холостяк» — реально.

Не пропустіть 11 сезон проєкту «Холостяк» уже 5 березня о 19:00 на телеканалі СТБ! Головний герой уперше попросить змінити правила. Та чи вдасться йому це? Дізнаєтеся скоро.

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