20 фактів про Холостяка 11 сезону Михайла Заливака
04.02.2021
Головним героєм 11 сезону романтичного реаліті «Холостяк» став харківський бізнесмен, засновник логістичної компанії Михайло Заливако. 5 березня на телеканалі СТБ ми побачимо, як же пройде його перша зустріч з учасницями. А поки до прем’єри залишається час, пропонуємо вам дізнатися більше цікавих фактів про Михайла.
- Холостяк обожнює тварин, є господарем двох кішок.
- Музика — те, що здатне надихнути Михайла.
- У дитинстві Міша зламав спину і наново вчився ходити.
- Доброта — найсильніша сторона його характеру.
- Найсильніша людина для Михайла — його батько.
- У дитинстві Міша мріяв стати актором.
- Гра на фортепіано — талант, який йому хотілося б мати.
- Михайло ніколи і ні про що не шкодує.
- Одного разу Холостяк украв коня. І нехай це залишилося в дитинстві, але цей учинок він вважає найзухвалішим у своєму житті.
- Міша не сприймає нецензурну лайку від дівчини.
«Мені трохи стає не по собі. Якщо це переходить межу — дуже мені некомфортно».
- Ідеальний вихідний — вимкнений телефон.
- Остання пісня, додана в плейлист, — Eric Clapton, B.B. King «Riding with the King».
- Книга, яка вплинула на Михайла, — «Атлант розправив плечі» Айн Ренд.
- Михайло надає перевагу зручному, вільному стилю.
- У Холостяка більше 70 пар взуття.
- Уранці Міша випиває до літра води.
- Найяскравіший спогад з дитинства — поїздки з батьком на канатній дорозі і поїданням чипсів у цей момент.
- Улюблені актори: Дензел Вашингтон і Меттью Мак-Конахі.
- Плани на найближчі 10 років — створити сім’ю і розвивати бізнес.
- Михайло Заливако впевнений, що закохатися на проєкті «Холостяк» — реально.
Не пропустіть 11 сезон проєкту «Холостяк» уже 5 березня о 19:00 на телеканалі СТБ! Головний герой уперше попросить змінити правила. Та чи вдасться йому це? Дізнаєтеся скоро.
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