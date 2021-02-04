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20 фактів про Холостяка 11 сезону Михайла Заливака

04.02.2021

Головним героєм 11 сезону романтичного реаліті «Холостяк» став харківський бізнесмен, засновник логістичної компанії Михайло Заливако. 5 березня на телеканалі СТБ ми побачимо, як же пройде його перша зустріч з учасницями. А поки до прем’єри залишається час, пропонуємо вам дізнатися більше цікавих фактів про Михайла.

  1. Холостяк обожнює тварин, є господарем двох кішок.
  2. Музика — те, що здатне надихнути Михайла.
  3. У дитинстві Міша зламав спину і наново вчився ходити.
  4. Доброта — найсильніша сторона його характеру.
  5. Найсильніша людина для Михайла — його батько.
  6. У дитинстві Міша мріяв стати актором.
  7. Гра на фортепіано — талант, який йому хотілося б мати.
  8. Михайло ніколи і ні про що не шкодує.
  9. Одного разу Холостяк украв коня. І нехай це залишилося в дитинстві, але цей учинок він вважає найзухвалішим у своєму житті.
  10. Міша не сприймає нецензурну лайку від дівчини.
    «Мені трохи стає не по собі. Якщо це переходить межу — дуже мені некомфортно».
  11. Ідеальний вихідний — вимкнений телефон.
  12. Остання пісня, додана в плейлист, — Eric Clapton, B.B. King «Riding with the King».
  13. Книга, яка вплинула на Михайла, — «Атлант розправив плечі» Айн Ренд.
  14. Михайло надає перевагу зручному, вільному стилю.
  15. У Холостяка більше 70 пар взуття.
  16. Уранці Міша випиває до літра води.
  17. Найяскравіший спогад з дитинства — поїздки з батьком на канатній дорозі і поїданням чипсів у цей момент.
  18. Улюблені актори: Дензел Вашингтон і Меттью Мак-Конахі.
  19. Плани на найближчі 10 років — створити сім’ю і розвивати бізнес.
  20. Михайло Заливако впевнений, що закохатися на проєкті «Холостяк» — реально.

Не пропустіть 11 сезон проєкту «Холостяк» уже 5 березня о 19:00 на телеканалі СТБ! Головний герой уперше попросить змінити правила. Та чи вдасться йому це? Дізнаєтеся скоро.

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