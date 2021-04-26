Хто стане обраницею Холостяка 11 сезону Михайла Заливака?

Проєкт «Холостяк»-11 наближається до фіналу. Впевнено і хвилююче, але головний герой щоп’ятниці на Церемонії троянд прощається з деякими дівчатами, залишаючи тільки тих, із ким хоче розвивати свої стосунки. Наприкінці весни глядач традиційно дізнається, хто ж став обраницею Холостяка. А поки зостаються лічені тижні до завершення сезону, пропонуємо вам зробити свій прогноз. Хто з учасниць найімовірніше стане переможницею проєкту «Холостяк»-11? Голосуйте!

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