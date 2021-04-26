Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvaG9sb3N0eWFrIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Хто стане обраницею Холостяка 11 сезону Михайла Заливака?

26.04.2021

Проєкт «Холостяк»-11 наближається до фіналу.  Впевнено і хвилююче, але головний герой щоп’ятниці на Церемонії троянд прощається з деякими дівчатами, залишаючи тільки тих, із ким хоче розвивати свої стосунки. Наприкінці весни глядач традиційно дізнається, хто ж став обраницею Холостяка. А поки зостаються лічені тижні до завершення сезону, пропонуємо вам зробити свій прогноз. Хто з учасниць найімовірніше стане переможницею проєкту «Холостяк»-11? Голосуйте!

Більше на тему: «Холостяк»-11: 10 різних і коротких запитань до Михайла Заливака

Читайте нас також у Viber і Telegram

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати