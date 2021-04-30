Нові та цікаві факти про Холостяка Михайла Заливака
30.04.2021
Відбувся 9 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-11. Настав час бути більш відвертими і не приховувати минулого. Тож і для Холостяка, і для дівчат постало нове завдання — дізнатися цікаві факти. Ось що знають учасниці проєкту про головного героя, а також те, що нам розповів сам Холостяк.
- Звичайний ранок Міші не обходиться без тренування.
- Міша їздить на автомобілі марки «Мерседес».
- Він уміє швидко ухвалювати рішення.
- Холостяк боїться пізнати мало світ.
- Міша не терпить у стосунках ревнощів та нещирості.
- Недолік Міші — може бути різкий у висловлюваннях.
- Мішу може дратувати нецензурна лайка.
- Батьків Міші звати Володимир і Лариса.
- Дата народження — 28 вересня, тож він Терези.
- Улюблене місто — Харків.
- Котів Міші звати Бублик і Бруно.
- Міша ніяковіє, коли йому роблять компліменти.
- Міша гарно проявляє свою турботу.
- Перша робота Михайла — адміністратор готелю, а друга — викладач іноземної мови.
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Також Михайло Заливако нещодавно зізнався, що:
- 5 років займався спортивною гімнастикою, але через травму спини довелося припинити заняття.
- У школі в Холостяка завжди були проблеми з дисципліною. Та найбільше — з дівчатами. Міша міг навіть з ними побитися.
- Ба більше, Михайло екстерном здав 11 класс і в 15 років вступив до ВНЗ. А у 20 уже здобув вищу освіту.
- Холостяк захоплюється психологією, багато читає.
- Заливако кашляє, коли їжа пересолена, ― така дивна реакція організму на сіль.
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