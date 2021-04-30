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Нові та цікаві факти про Холостяка Михайла Заливака

30.04.2021

Відбувся 9 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-11. Настав час бути більш відвертими і не приховувати минулого. Тож і для Холостяка, і для дівчат постало нове завдання — дізнатися цікаві факти. Ось що знають учасниці проєкту про головного героя, а також те, що нам розповів сам Холостяк.   

  • Звичайний ранок Міші не обходиться без тренування.
  • Міша їздить на автомобілі марки «Мерседес».
  • Він уміє швидко ухвалювати рішення.
  • Холостяк боїться пізнати мало світ.
  • Міша не терпить у стосунках ревнощів та нещирості.
  • Недолік Міші — може бути різкий у висловлюваннях.
  • Мішу може дратувати нецензурна лайка.
  • Батьків Міші звати Володимир і Лариса. 
  • Дата народження — 28 вересня, тож він Терези.
  • Улюблене місто — Харків.
  • Котів Міші звати Бублик і Бруно.
  • Міша ніяковіє, коли йому роблять компліменти.
  • Міша гарно проявляє свою турботу. 
  • Перша робота Михайла — адміністратор готелю, а друга — викладач іноземної мови.

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Також Михайло Заливако нещодавно зізнався, що:

  • 5 років займався спортивною гімнастикою, але через травму спини довелося припинити заняття.
  • У школі в Холостяка завжди були проблеми з дисципліною. Та найбільше — з дівчатами. Міша міг навіть з ними побитися.
  • Ба більше, Михайло екстерном здав 11 класс і в 15 років вступив до ВНЗ. А у 20 уже здобув вищу освіту. 
  • Холостяк захоплюється психологією, багато читає.
  • Заливако кашляє, коли їжа пересолена, ― така дивна реакція організму на сіль. 
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