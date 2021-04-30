Нові та цікаві факти про Холостяка Михайла Заливака

Відбувся 9 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-11. Настав час бути більш відвертими і не приховувати минулого. Тож і для Холостяка, і для дівчат постало нове завдання — дізнатися цікаві факти. Ось що знають учасниці проєкту про головного героя, а також те, що нам розповів сам Холостяк.

Звичайний ранок Міші не обходиться без тренування.

Міша їздить на автомобілі марки «Мерседес».

Він уміє швидко ухвалювати рішення.

Холостяк боїться пізнати мало світ.

Міша не терпить у стосунках ревнощів та нещирості.

Недолік Міші — може бути різкий у висловлюваннях.

Мішу може дратувати нецензурна лайка.

Батьків Міші звати Володимир і Лариса.

Дата народження — 28 вересня, тож він Терези.

Улюблене місто — Харків.

Котів Міші звати Бублик і Бруно.

Міша ніяковіє, коли йому роблять компліменти.

Міша гарно проявляє свою турботу.

Перша робота Михайла — адміністратор готелю, а друга — викладач іноземної мови.

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Також Михайло Заливако нещодавно зізнався, що:

5 років займався спортивною гімнастикою, але через травму спини довелося припинити заняття.

У школі в Холостяка завжди були проблеми з дисципліною. Та найбільше — з дівчатами. Міша міг навіть з ними побитися.

Ба більше, Михайло екстерном здав 11 класс і в 15 років вступив до ВНЗ. А у 20 уже здобув вищу освіту.

Холостяк захоплюється психологією, багато читає.

Заливако кашляє, коли їжа пересолена, ― така дивна реакція організму на сіль.

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