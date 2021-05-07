«Холостяк»-11: Майстер-клас від Євгена Клопотенка і знайомство з батьками Ані

Відбулося довгоочікуване знайомство Холостяка з сім’єю Ані Богдан. Відповідальний 10 тиждень посприяв тому, що головний герой краще розібрався в дівчині, а також більше дізнався про її минуле. Невже в будинку батьків досі висять фотографії з весілля Ані? Чи відпустила учасниця своє минуле по-справжньому? І що нового дізнався Міша? Більше читайте в нашому матеріалі.

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Без уваги не залишилося бажання Ані разом приготувати вечерю. Тому Холостяк організував майстер-клас у шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Готували страви з шести інгредієнтів під керівництвом майстра.

І нарешті настав момент знайомства з рідними Ані. Мама, сестра і брат учасниці тепло зустріли Холостяка. Відразу склалося відчуття, що всі збираються не вперше.

«Дуже багато з того, що відбувається в моєму житті вперше, відбувається саме з Анею», — зізнався Михайло.

І тут же помітив фото з весілля дівчини. Учасниця швидко «з’їхала на санках», запропонувавши подивитися інший альбом, уже з дитячими фото. Першим на індивідуальне спілкування Мішу запросив брат Ані. Справжня чоловіча розмова почалася з теми минулих стосунків.

«До пропозиції ніколи не доходило. З минулою дівчиною ми були разом два роки, але і двічі розходилися. Я дуже бережно ставлюся до слова “кохаю”, тому говорив його нечасто. Ніколи не кажу того, чого не роблю. Я прийшов на проєкт по стосунки, однією з моїх цілей є почуття. Після проєкту я планую одразу з’їжджатися зі своєю обраницею», — розповів Заливако.

Під час особистого спілкування з мамою Ані Холостяк переконався в стійкості характеру дівчини.

«Аня те, що думає, те й каже. Промовчати вона не може. Часом може жорстко відповісти. Зі своєї зони комфорту вона виходити не готова. У чомусь поступитися, так, може».

Сестра Ані створила список запитань, які порізно поставила учасниці і Холостякові. Результат здивував усіх, адже всі відповіді збігалися. «Мені здається, це доля, що Аня пішла на проєкт і зустріла там Мішу», — підсумувала сестра.

Як складуться стосунки Ані та Михайла далі? Чи справді це доля? Не пропустіть головні новини на сайті STB.UA.

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