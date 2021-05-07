«Холостяк»-11: Знайомство з сім’єю Джессіки на Закарпатті

10 тиждень доволі відповідальний, адже Холостяк знайомиться з батьками учасниць. Настав час і Джессіці показати своє рідне місто і найближчих людей. Михайло Заливако приїхав до Мукачева. Як же все пройшло? Чи схвалили головного героя подруги Джессіки? І які перешкоди стоять між батьками і учасницею?

Знайомство з сім’єю Джессіки відбулося в Мукачеві. Однак перш ніж вирушити до рідних, учасниця запросила Холостяка на зустріч з її подругами.

Міша зізнався, що цілком адекватно ставиться до міцної дружби. Він точно не заборонятиме Джессіці проводити час із подругами, а тим більше не контролюватиме її оточення.

«З Джессікою багато спільних історій. Вона душа нашої компанії. Ми завжди на зв’язку, у нас тісний зв’язок», — зізналися дівчата.

Подруги надрукували газету «Мукачівські сенсації», де було багато фактів про Джессіку. Міша мав визначити, де правдива інформація, а де фейк. Так стало відомо, що учасниця обожнює пельмені, працювала офіціанткою і продавала автомобілі в салоні, каталася на закритій лижній трасі з подружками, а також була Міс Угорщини.

Настав час знайомства з батьками. Стало зрозуміло, що Джессіка ображається на близьких, адже її вихованням займалася бабуся, поки мама з татом були на заробітках.

Під час спілкування переглянули фотографії з дитинства учасниці. Незабаром батько Джессіки запросив Холостяка на особисту розмову. Безумовно, татові завжди хочеться знати, що його дочка в надійних руках.

«Я побачив у ньому себе. Він не побоїться ніяких перешкод, упевнений в собі, готовий до сімейного життя», — зазначив батько.

Також порушили тему образи учасниці на батьків. Тато зміг відповісти на всі виниклі запитання: «Були дуже важкі часи. Ми думали про майбутнє, хотілося дати їй усе. Тому вирішили залишити її з бабусею і дідусем. Так, я себе виню. Розумію, що не вистачало батьків. Але в тій атмосфері, у якій перебували спочатку, вона не отримала б тієї турботи. Нам було дуже важко».

Наприкінці бесіди тато благословив Мішу і дочку. Він побачив того чоловіка, який підходить Джессіці.

«Твої батьки дуже круті. Я бачу, що вони вже не знають, як до тебе підійти. А ти їх відсікаєш. Дай їм шанс. Чого ти боїшся? Навіщо ти чіпляєшся за старе і минуле? Якщо постійно шукатимеш підступ, то будеш знаходити його сама для себе», — зазначив Холостяк.

Як складуться стосунки двох? Що чекає Мішу і Джессіку далі? Не пропустіть!

Читайте нас також у Viber і Telegram