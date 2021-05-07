10 неделя довольно ответственна, ведь Холостяк знакомится с родителями участниц. Пришло время и Джессике показать свой родной город и самых близких людей. Михаил Заливако приехал в Мукачево. Как же все прошло? Одобрили ли главного героя подруги Джессики? И какие преграды стоят между родителями и участницей?

Знакомство с семьей Джессики состоялось в Мукачево. Однако прежде чем отправиться к родным, участница пригласила Холостяка на встречу с ее подругами.

Миша признался, что вполне адекватно относится к крепкой дружбе. Он точно не будет запрещать Джессике проводить время с подругами, а уж тем более контролировать ее окружение.

«С Джессикой много общих историй. Она душа нашей компании. Мы всегда на связи, у нас тесная связь», — признались девушки.

Подруги напечатали газету «Мукачевские сенсации», где было множество фактов о Джессике. Миша должен был определить, где правдивая информация, а где фейк. Так стало известно, что участница обожает пельмени, работала официанткой и продавала автомобили в салоне, каталась на закрытой лыжной трассе с подружками, а также была Мисс Венгрии.

Пришло время знакомства с родителями. Стало понятно, что Джессика держит обиду на близких, ведь ее воспитанием занималась бабушка, пока мама с папой были на заработках.

Во время общения просмотрели фотографии из детства участницы. Вскоре отец девушки пригласил Холостяка на личный разговор. Безусловно, папе всегда хочется знать, что его дочь в надежных руках.

«Я увидел в нем себя. Он не побоится никаких преград, уверен в себе, готов к семейной жизни», — отметил отец.

Также подняли тему обиды участницы на родителей. Папа смог ответить на все возникшие вопросы: «Были очень тяжелые времена. Мы думали о будущем, хотелось дать ей все. Поэтому приняли решение оставить ее с бабушкой и дедушкой. Да, я себя виню. Понимаю, что не хватало родителей. Но в той атмосфере, в которой находились изначально, она бы не получила ту заботу. Нам было очень тяжело».

В конце беседы папа благословил Мишу и дочь. Он увидел того мужчину, который подходит Джессике.

«Твои родители очень крутые. Я вижу, что они уже не знают, как к тебе подойти. А ты их отсекаешь. Дай им шанс. Чего ты боишься? Зачем ты цепляешься за старое и прошлое? Если постоянно будешь искать подвох, то будешь находить его сама для себя», — отметил Холостяк.

Как сложатся отношения двоих? Что ждет Мишу и Джессику дальше? Не пропустите!

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