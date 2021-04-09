На 6 неделе проекта «Холостяк»-11 главный герой Михаил Заливако пригласил на индивидуальное свидание Аню Богдан. Он предложил использовать сертификат, который участница подарила еще на Первой вечеринке. Экстрим на выбор — это заявка на сближение. Ведь ничего так сильно не сплочает, как выброс адреналина. Больше о свидании Михаила и Ани Богдан — в материале.

Аня приехала на стадион, где ее уже ждал Миша. Холостяк признался, что им предстоит банджи-джампинг. Несмотря на то, что Анна ― экстремалка, шагнуть в пропасть глубиной около 40 метров — дело не из простых. Первым прыгнул Миша и остался внизу ждать девушку.

«Ей такое нравится, и мне. Это сближает», — отметил главный герой.

После банджи-джампинга двое отправились на ужин. Тактильного контакта было предостаточно, Аня начала проявлять себя с новой стороны. Поэтому поделилась историей сложного прошлого.

«Я очень любопытная. Люблю что-то новое пробовать: сайкл, сквош, бокс. У меня гибкий график, я сама себе режиссер. Мне с детства хотелось ни от кого не зависеть. Скорее хотелось повзрослеть. С папой в детстве были очень плохие отношения. Детство было очень тяжелое. Он нехорошо ко мне относился, бил. Например, за то, что не туда положила тетрадку. Ремнем, тапком, ― всем, что мог схватить. Морально уничтожал. Слезы были каждый день. Мне было очень больно, обидно. Я не понимала, за что он так. Мне хотелось, чтобы мама с папой развелись. Но маму было очень жалко», — приоткрыла новую сторону своего детства Аня Богдан.

Холостяк от всей души поддержал девушку. Более того, отметил, что увидел ее с новой и теплой стороны. Ему хотелось обнимать ее, прикасаться, поэтому Миша предложил потанцевать. В конце свидания он поцеловал Аню.

«Расходиться не хотелось. Это эйфория, когда дух захватывает. Можно сравнить с влюбленностью. Какая-то начальная стадия. Это химия. Она либо есть, либо нет. Могу сказать, что пока это самое крутое свидание», — прокомментировал Михаил.

Как сложатся отношения Миши и Ани Богдан — следите! А также не пропустите главные новости на сайте STB.UA.

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