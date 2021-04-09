Морально знищував: нові одкровення Анни Богдан на побаченні з Холостяком

На 6 тижні проєкту «Холостяк»-11 головний герой Михайло Заливако запросив на індивідуальне побачення Аню Богдан. Він запропонував використати сертифікат, який учасниця подарувала ще на Першій вечірці. Екстрим на вибір — це заявка на зближення. Адже нічого так сильно не єднає, як викид адреналіну. Більше про побачення Михайла та Ані Богдан — у матеріалі.

Аня приїхала на стадіон, де на неї вже чекав Міша. Холостяк зізнався, сьогодні буде банджі-джампінг. Хоча Анна й екстремалка, зробити крок у прірву завглибшки 40 метрів — справа не з простих. Першим стрибнув Міша і залишився внизу чекати дівчину.

«Їй таке подобається, і мені. Це зближує», — зазначив головний герой.

Після банджі-джампінгу двоє вирушили на вечерю. Тактильного контакту було більш ніж достатньо, Аня почала проявляти себе з нового боку. Тож поділилася одкровеннями зі складного минулого.

«Я дуже допитлива. Люблю щось нове пробувати: сайкл, сквош, бокс. У мене гнучкий графік, я сама собі режисер. Мені з дитинства хотілося ні від кого не залежати. Скоріше хотілося подорослішати. З татом у дитинстві були дуже погані стосунки. Дитинство було дуже важке. Він погано до мене ставився, бив. Наприклад, за те, що не туди поклала зошит. Ременем, капцями, ― усім, що міг схопити. Морально знищував. Сльози були щодня. Мені було дуже боляче, образливо. Я не розуміла, за що він так. Мені хотілося, щоб мама з татом розлучилися. Але маму було дуже шкода», — відверто розповіла про своє дитинство Аня Богдан.

Холостяк від щирого серця підтримав дівчину. Ба більше, зазначив, що побачив її з нового і теплого боку. Йому хотілося обіймати її, торкатися, тому Міша запропонував потанцювати. Наприкінці побачення він поцілував Аню.

«Розходитися не хотілося. Це ейфорія, коли дух захоплює. Можна порівняти з закоханістю. Якась початкова стадія. Це хімія. Вона або є, або немає. Можу сказати, що поки це найкрутіше побачення», — прокоментував Михайло.

Як складуться стосунки Михайла та Ані Богдан — стежте! А також не пропустіть головні новини на сайті STB.UA.

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