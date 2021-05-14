11 выпуск проекта «Холостяк»-11 состоялся в Харькове. Главный герой знакомил участниц со своими родными и друзьями. Однако перед встречей Ани Богдан с близкими Миша решил вновь добавить экстрима и выбрал… тайский бокс. Как это было? Понравилась ли Аня маме Холостяка? Больше — в материале.

Свидание Михаила и Ани началось с тренировки у друга Холостяка. Тайский бокс — занятие для тех, у кого хватает выдержки. Здесь участница вновь проявила себя целеустремленной и терпеливой, готовой на освоение любых новых активных занятий.

«Эта часть свидания активная, интересная, я такого еще не пробовала», — призналась Аня.

Пришло время знакомства с родными Миши. Холостяк решил оставить Аню и маму наедине, чтобы они могли больше пообщаться, а также выбрать детские подарки для дочери друзей Холостяка. Разговор сложился сразу. Аня призналась, что ей нравится в Михаиле. Более того, разоткровенничалась, что мечтает о троих детках.

«Из-за волнения она не совсем четко отвечала на мои вопросы. Я хотела услышать, какие чувства она испытывает. Но она дважды повторила о том, что Миша активный», — заметила мама.

Переместившись в ресторан, Аня смогла наконец-то узнать ближе и друзей Михаила. Участница много говорила о своих мечтах, однако в первую очередь упомянула о путешествиях и покорении Эвереста. А уже после о трех детях и семье.

«Меня интересует, чего она хочет и на что она готова пойти, с чем готова мириться. Потому что понимание воспитать троих детей у нее размыто. Но после общения у меня нет негативного впечатления, наоборот. Просто остались вопросы и недосказанности», — отметил друг Михаила Саша.

Тем временем Аня отправилась на тет с женой Александра. Женский разговор всегда более откровенный и честный.

«Две мечты, которые она назвала рядом, — это подняться на Эверест и троих детей. Но это немного не складывается в единую картинку. Видно, что она стесняется проявлять свои чувства. Но я думаю, что они есть».

Друзья Михаила также поинтересовались, о какой свадьбе мечтает Анна. Выяснилось, что это мероприятие должно пройти в замке.

«Хорошо, что хочется хорошо жить. Просто тогда размывается смысл того, что ты расписываешься для себя. Я к ярким пирам отношусь спокойно. Я думаю, главное не это, а наполнение людей. Не то, где они будут праздновать. Не хочу никого судить, просто это никаким образом не соответствует тому, каким вижу я свое будущее», — прокомментировал Холостяк.

Как же сложатся отношения двоих дальше? Смутило ли что-то Михаила? И как повлияют новые факты на выбор главного героя? Не пропустите все новости на сайте STB.UA.

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