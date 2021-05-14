«Холостяк»-11: Як Аня Богдан знайомилася з мамою і друзями Михайла

11 випуск проєкту «Холостяк»-11 відбувся в Харкові. Головний герой знайомив учасниць зі своїми рідними та друзями. Однак перед зустріччю Ані Богдан з близькими Міша вирішив знову додати екстриму і вибрав… тайський бокс. Як це було? Чи сподобалася Аня мамі Холостяка? Більше — в матеріалі.

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Побачення Михайла та Ані почалося з тренування у дурга Холостяка. Тайський бокс — заняття для тих, у кого вистачає витримки. Тут учасниця знову проявила себе цілеспрямованою і терплячою, готовою на освоєння будь-яких нових активних занять.

«Ця частина побачення активна, цікава, я такого ще не пробувала», — зізналася Аня.

Настав час знайомства з рідними Михайла. Холостяк вирішив залишити Аню і маму наодинці, щоб вони могли більше поспілкуватися, а також вибрати дитячі подарунки для дочки його друзів. Розмова склалася відразу. Аня зізналася, що їй подобається в Михайлі. Ба більше, розговорилася, що мріє про трьох діток.

«Через хвилювання вона не зовсім чітко відповідала на мої запитання. Я хотіла почути, які почуття вона має. Але вона двічі повторила про те, що Михайло активний», — зауважила мама.

Перемістившись у ресторан, Аня змогла нарешті пізнати ближче і друзів Михайла. Учасниця багато говорила про свої мрії, проте в першу чергу згадала про подорожі та підкорення Евересту. А вже потім про трьох дітей і сім’ю.

«Мене цікавить, чого вона хоче і на що вона готова піти, з чим готова миритися. Тому що розуміння виховати трьох дітей у неї розмите. Але після спілкування у мене немає негативного враження, навпаки. Просто залишилися запитання і недомовки», — зазначив Мішин друг Саша.

Тим часом Аня пішла на тет з дружиною Олександра. Жіноча розмова завжди більш відверта і чесна.

«Дві мрії, які вона назвала поруч, — це піднятися на Еверест і трьох дітей. Але це трохи не складається в єдину картинку. Видно, що вона соромиться проявляти свої почуття. Але я думаю, що вони є».

Друзі Михайла також поцікавилися, про яке весілля мріє Анна. З’ясувалося, що цей захід має пройти в замку.

«Добре, що хочеться добре жити. Просто тоді розмивається сенс того, що ти розписуєшся для себе. Я до яскравих бенкетів ставлюся спокійно. Я думаю, головне не це, а наповнення людей. Не те, де вони будуть святкувати. Не хочу нікого судити, просто це ніяким чином не відповідає тому, яким бачу я своє майбутнє», — прокоментував Холостяк.

Як же складуться стосунки двох далі? Чи збентежило щось Михайла? І як вплинуть нові факти на вибір головного героя? Не пропустіть усі новини на сайті STB.UA.

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