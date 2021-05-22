Історія пари Михайла Заливака та його обраниці на проєкті «Холостяк»-11

Довгоочікуваний фінал цієї весни відбувся. Головний Холостяк країни зробив свій вибір, та найважливіше ― він зміг покохати. У чому зізнався на фінальній Церемонії вручення каблучки. Обраницею Михайла Заливака стала Анна Богдан. Яким був шлях переможниці проєкту «Холостяк»-11 — читайте в нашому матеріалі.

На Першій вечірці Аня Богдан постала в довгій оксамитовій сукні з високим розрізом. Міша одразу завважив прекрасні ноги учасниці. В якості подарунку Анна піднесла сертифікат на активне дозвілля. З’ясувалося, що у двох багато спільного, у тому числі й гірські походи. З перших хвилин Міша та Аня торкнулися теми мрій. Дівчина зазначила, що мріє підкорити Еверест, у чому її з радістю підтримав Холостяк. На першій же зустрічі Аня зізналася, що була заміжня.

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«Я була заміжня. Мій колишній чоловік — Андрій Богдан. Щоб мене завоювати і здивувати, він часто вдавався до цікавих стратегій. Літали на повітряній кулі, запускав салюти, подорожі в різні країни світу. З ним я дізналася, як це — плакати від щастя. Він мені подарував весь світ. Я мріяла потрапити в Нью-Йорк, а він здійснив цю мрію», — згадувала Аня.

Варто зазначити, що перший контакт налагодився не відразу. Після вечірки враження залишилися двоякі, адже Холостяк засумнівався, чи відпустила учасниця минулі стосунки.

У 3 випуску в Ані був день народження, на який усі запросили Михайла і влаштували невелику вечірку. Холостяк запропонував прикрасити торт свічками і трохи поспілкуватися наодинці. Але й тоді розмова не складалася. Анна практично не проявляла ініціативи і була відсторонена.

Усе почало змінюватися з 4 тижня, коли Аня захворіла і була змушена самоізолюватись. Михайло влаштував побачення по скайпу. Такого в історії проєкту ще не було, але нові умови пандемії диктують свої правила. Двоє вирішили поєднати приємне з корисним і знову зайнялися кухнею, тільки цього разу онлайн. Потім Міша замовив доставку, і пара вечеряла спільно приготовленою рибою, ведучи бесіду по скайпу. Аня відкрилася і нарешті зізналася, що вже встигла скучити.

На Церемонії троянд 5 випуску відбулася зустріч. Тоді Михайло і не впізнав учасницю. Дівчина перестала боятися висловлювати свої почуття, що вивело пару на новий рівень взаємин.

Тому вже на 6-му тижні у Львові Міша запросив її на індивідуальне побачення. Пара вирішила скористатися подарунком Ані і додати екстриму. Тоді двоє стрибали з банджі. Відтак Міша й Аня усамітнилися. І як годиться будь-якому адреналіну, він має постефект зближення.

«Розходитися не хотілося. Це ейфорія, коли дух захоплює. Можна порівняти з закоханістю. Якась початкова стадія. Це хімія. Вона або є, або немає. Можу сказати, що поки це найкрутіше побачення», — прокоментував Михайло.

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У 7 випуску події почали нагадувати драму. Під час групового побачення на вейкборді Аня стала свідком поцілунку Холостяка з Джессікою і не на жарт образилася на нього.

Щоб виправити ситуацію, на 8 тижні Михайло потайки прийшов до Ані. Тоді він довго не міг дібрати слова, тому вирішив почати з фрази: «Ти мені потрібна». Двоє пішли в ресторан, де вже в мирній обстановці змогли провести час.

«Вона висловлює свої тактильні емоції, як їй хочеться. Хоче вщипне, хоче сильно. Вона себе не стримує. Це взагалі бомба! Мені хотілося, щоб їй більше не було боляче», — зазначив Михайло.

Холостяк зізнався, що це йому максимально імпонує. Адже саме з Анею він може не сидіти на місці і прискоритися. У них однаковий ритм життя, що дуже важливо для партнерів. Розходитися пара не захотіла, тому вирішили втекти від знімальної групи.

У 9 випуску Міша знову запросив Аню на індивідуальне побачення. Однак до них приєдналася Юля «Зайка». На щастя, Анна вчасно змогла опанувати себе і насолодитися обстановкою в єгипетському музеї. Швидше за все, така реакція і врятувала побачення.

Традиційно в 10 випуску Холостяк познайомився з сім’єю Ані Богдан, а на 11 тижні учасниця приїхала до Харкова, де намагалася порозумітися з мамою Михайла і його близькими друзями.

Фінал романтичного реаліті «Холостяк»-11 відбувся в Дубаї. Міша, як і годиться, додав нотки екстриму в останнє побачення з Анею на проєкті. Парк атракціонів і гірки, здавалося б, трансформувалися і в особисті взаємини з дівчиною. Розмова про переїзд набула несподіваного повороту, коли фіналістка категорично відмовилася переїжджати. Безперечно, це стало неприємним сюрпризом для Холостяка, адже раніше Аня стверджувала протилежне.

На щастя, усамітнене місце допомогло розставити всі крапки над «і». І вже на фінальній Церемонії вручення каблучки Холостяк зізнався Ані Богдан у коханні!

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