Як пройшло знайомство Анни Богдан і Холостяка, і що учасниця розповіла про минулі стосунки

Ще до старту проєкту «Холостяк»-11 стало відомо, що ексдружина колишнього голови ОП Андрія Богдана стала учасницею реаліті. 5 березня глядачі побачили, як же пройшло знайомство Анни Богдан з Михайлом Заливаком. Чим дівчина дивувала на Першій вечірці? На які запитання довелося відповісти учасниці? Про все дізнайтеся в матеріалі.

Аня Богдан приїхала на Першу вечірку окремо від усіх учасниць. Перше, що Холостяк устиг помітити здалеку, так це довгі ноги дівчини і розріз на фіолетовій оксамитовій сукні.

«Розріз до Юпітера», — прокоментував Михайло.

У подарунок Анна піднесла сертифікат на активне дозвілля. З’ясувалося, що у двох багато спільного, у тому числі й гірські походи. З перших хвилин Міша та Аня торкнулися теми мрій. Дівчина зазначила, що мріє підкорити Еверест, у чому її з радістю підтримав Холостяк.

«Мені сподобалося, що вона теж за активний спосіб життя», — додав Михайло.

У залі Богдан зайняла диван «красивих дівчат». Нагадаємо, що попередньо всі місця були розділені на зони: чесна, красива, розумна і авантюрна. Кожна учасниця обирала собі те місце, з яким себе найбільше асоціює. Аня обрала місце красивих. Однак для Михайла краса — це насамперед внутрішні якості.

«Моя внутрішня краса — це відкритість. Я добра людина. Тому я щаслива, коли допомагаю іншим людям», — розповіла Аня Богдан.

У ході вечора Михайло запросив Аню і Катю на особисту бесіду. Чоловіка цікавило, чому в таких яскравих дівчат немає кохання поза проєктом. Богдан зізналася, що її ніхто так і не зміг зачепити після останніх стосунків.

«Я була заміжня. Мій колишній чоловік — Андрій Богдан. Щоб мене завоювати і здивувати, він часто втілював цікаві стратегії. Літали на повітряній кулі, запускав салюти, подорожі в різні країни світу. З ним я дізналася, як це ― плакати від щастя. Він мені подарував увесь світ. Я мріяла потрапити в Нью-Йорк, а він здійснив цю мрію», — згадує Аня.

Також учасниця зізналася, що Богдан зробив їй пропозицію через три місяці їхнього спілкування. Безумовно, дівчина сказала «Так».

«Весілля було в райському місці — в Індонезії, на острові Балі. Все було просто казково. Але з часом казка закінчилася. Було сильне розчарування в людині. Ми були три роки разом, а в шлюбі — півтора. Прикро, що не склалося, адже я кохала. Та ініціаторкою розлучення була я».

Аня також зазначила, що змогла відпустити ці стосунки. Вона багато читала, працювала над собою, щоб її серце загоїлось. Зараз вона готова до нових стосунків, хоче швидше дарувати і отримувати любов.

За підсумком розмови Михайло вручив Анні троянду: «Я хотів би з нею ще раз на цю тему поговорити і побільше дізнатися про неї. Вона каже, що відпустила цю ситуацію, але мені так не здалося».

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