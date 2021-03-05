Еще до старта проекта «Холостяк»-11 стало известно, что экс-супруга бывшего главы ОП Андрея Богдана стала участницей реалити. 5 марта зрители увидели, как же прошло знакомство Анны Богдан с Михаилом Заливако. Чем девушка удивляла на Первой вечеринке? На какие вопросы пришлось ответить участнице? Обо всем узнайте в материале.

Аня Богдан приехала на Первую вечеринку отдельно от всех участниц. Первое, что Холостяк успел заметить издалека, так это длинные ноги девушки и разрез на фиолетовом бархатном платье.

«Разрез до Юпитера», — прокомментировал Михаил.

В качестве подарка Анна преподнесла сертификат на активное времяпровождение. Выяснилось, что у двоих много общего, в том числе и горные походы. С первых минут Миша и Аня затронули тему мечт. Девушка отметила, что мечтает покорить Эверест, в чем ее с радостью поддержал Холостяк.

«Мне понравилось, что она тоже за активный образ жизни», — добавил Миша.

В зале Анна заняла диван «красивых девушек». Напомним, что предварительно все места были разделены на зоны: честная, красивая, умная и авантюрная. Каждая участница выбирала себе то место, с которым себя больше всего ассоциирует.

Аня предпочла место красивых. Однако для Михаила красота — это прежде всего внутренние качества.

«Моя внутренняя красота — это открытость. Я добрый человек. Поэтому я счастлива, когда помогаю другим людям», — рассказала Аня Богдан.

В ходе вечера Михаил пригласил Аню и Катю на личную беседу. Мужчину интересовало, почему у таких ярких девушек нет любви вне проекта. Богдан призналась, что ее никто так и не смог зацепить после последних отношений.

«Я была замужем. Мой бывший муж — Андрей Богдан. Чтобы меня завоевать и удивить, он часто предпринимал интересные стратегии. Летали на воздушном шаре, запускал салюты, путешествия в разные страны мира. С ним я узнала, как это ― плакать от счастья. Он мне подарил весь мир. Я мечтала попасть в Нью-Йорк, а он осуществил эту мечту», — вспоминает Аня.

Также участница призналась, что Богдан сделал ей предложение спустя три месяца их общения. Безусловно, девушка сказала «Да».

«Свадьба была в райском месте — в Индонезии, на острове Бали. Все было просто сказочно. Но со временем сказка закончилась. Было сильное разочарование в человеке. Мы были три года вместе, а в браке — полтора. Обидно, что не сложилось, ведь я любила. Но инициатором расставания была я».

Аня также отметила, что смогла отпустить эти отношения. Она много читала, работала над собой, чтобы ее сердце зажило. Сейчас она готова к новым отношениям, хочет скорее дарить и получать любовь.

По итогу разговора Михаил вручил Анне розу: «Я бы хотел с ней еще раз на эту тему поговорить и побольше узнать о ней. Она говорит, что отпустила эту ситуацию, но мне так не показалось».

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