12 недель, десятки свиданий и слезные прощания позади. Долгий путь в рамках проекта «Холостяк»-11 привел главного героя к тому, за чем он пришел, — любовь! На Финальной церемонии вручения кольца Михаил Заливако сделал свой выбор и остался с одной участницей — Анной Богдан! Но главное, Холостяк признался в любви своей избраннице! Как это было — смотрите полное видео в материале!

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На самом старте 11 сезона Михаил поделился, что ему сложно влюбиться. Более того, он очень редко признавался в любви, ведь ему не свойственно разбрасываться словами признаний. Однако на проекте он смог встретить ту, к которой испытал самое светлое и искреннее чувство.

«Я тебя люблю», — произнес Холостяк на Финальной церемонии.

Мужчина сказал, что доверился сердцу. В 11 сезоне чувства выбрали Анну Богдан! У пары одинаковые ритм жизни, цели и приоритеты. Планы на троих детей и покорение Эвереста остаются в силе. И хотя Михаилу было интересно, как они смогут это совместить, Аня уверила, что готова замедлить свой темп ради любимого мужчины!

Video: Главный выбор весны 2021: Михаил Заливако признался в любви Анне Богдан Холостяк 11 Михаил Заливако в финале выбрал Анну Богдан. Смотрите полное видео с финала проекта Холостяк 11 в материале. Telegram Читайте нас также в Viber