Зрители дождались финала романтического реалити «Холостяк»-11. Главный герой Михаил Заливако сделал свой выбор. А одна из финалисток с разбитым сердцем уехала домой. Юля «Зайка» дважды возвращалась на проект, однако чувство Миши «екнуло» не переросло в любовь. Слёзы, эмоции и возвращение кольца с первого свидания заставили плакать всю страну. Как это было — смотрите в полном эксклюзивном видео из 12 выпуска!

Финал романтического реалити состоялся в Дубае! Холостяк и финалистки провели два дня в жарком городе будущего. И несмотря на то, что свидание с Юлей было идеальным, главный герой делал выбор сердцем. Чувствам не прикажешь. Более того, Миша признался, что не видит развития ни своего, ни их общего в отношениях.

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Безусловно, на это могли повлиять разговоры о быте, который неизбежен для всех пар. Так «Зайка» распределила домашние обязанности: Миша выносит мусор, ездит за продуктами и моет посуду. А она готовит судки с едой на работу. Перспектива приятная, но не та, о которой мечтал Холостяк.

Финальная Церемония прошла на крыше небоскреба. Михаил Заливако искренне признался Юле, что никогда еще у него так быстро не зарождались чувства к какой-либо девушке. Однако первому свиданию и первому поцелую последовало и первое разочарование. Как Холостяк попрощался с Юлей «Зайкой» — смотрите в эксклюзивном видео!

Video: Прощание с Юлей «Зайкой» в финале: полное видео Смотрите эксклюзивное видео 12 выпуска проекта Холостяк. Прощание с Юлей Зайкой в финале Холостяк 11 - смотрите онлайн выпуск от 21.05.2021 Telegram Читайте нас также в Viber