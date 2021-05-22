Состоялся долгожданный финал романтического проекта «Холостяк»-11. Главный герой вручил своей избраннице кольцо и признался в любви. Однако с другой финалисткой ему пришлось попрощаться. Юля «Зайка» не стала той, кого так долго искал Михаил Заливако. Безусловно, финал — это всегда слезы и разбитое сердце одной из участниц. Так Юля «Зайка», вопреки всем возвращениям на проекте, не стала избранницей Холостяка. Каким же был путь Юли в реалити «Холостяк»-11 — давайте вспоминать вместе.

Первая вечеринка — всегда волнительный и сверхэмоциональный момент. Множество девушек и лишь один Холостяк. Поэтому покорять и запоминаться нужно умело. У Юли получилось лучше всего, ведь вместо вечернего платья девушка предпочла огромный плюшевый костюм зайца. С тех пор среди соперниц и даже для самого Миши Юля стала «Зайкой».

Уже на второй неделе Михаил пригласил именно Юлю на первое индивидуальное свидание. Тогда мужчина отметил, что он не мог оставить без внимания все старания запомниться. Поэтому решил совместно изготовить кольца с гравировкой. Юля написала на кольце Миши «Зайка», а Холостяк — «Похрустим?».

Еще тогда Миша признался, что у него по-настоящему екнуло к девушке. Чувства усиливались, однако барьер между ними был непреодолим. Неделю Юля отсутствовала, из-за болезни. Она вернулась в конце 3 выпуска и по возвращению смогла заполучить свой долгожданный первый поцелуй.

Тогда соперницы узнали о существовании двух домов и негодуя выясняли отношения и выдвигали свои претензии. Юля, тем временем, решила пригласить Холостяка на личный разговор, где чувства взяли верх.

В 6 выпуске Михаил Заливако впервые увидел социальные сети участниц. Тогда Instagram Юли показался ему слишком идеальным и похожим на обложки журналов. Это вызвало негодование, ведь девушка позиционировала себя абсолютно иначе. И чтобы снять все маски, Холостяк пригласил ее на групповое свидание на театральное мастерство. Юля перевела все в шутку, и лишь во время личного разговора тет-а-тет заговорила о своих чувствах и обидах. Чтобы все загладить, предложила Холостяку поцеловаться.

На 7 неделе в Египте «Зайка» попросту отказалась от свидания, уступив его Джессике. Тогда Мишу удивил такой поступок, ведь проигрыш в шашки позволил Юле так просто опустить руки. Но чтобы загладить свою вину, на Церемонии роз «Зайка» решила «затеять движуху» и пригласила Мишу на разговор, чтобы вновь поцеловаться. Холостяк, безусловно, не мог до конца понять, как Юля видит фундамент взаимоотношений.

Чтобы окончательно примириться, Миша позвал Юлю на индивидуальное свидание в спа. 8 выпуск стал, пожалуй, самым жарким, когда двое еле сдерживались в порыве страсти. Однако после этого свидания участница вновь усомнилась в искренних чувствах Миши. На Церемонию роз она вновь пришла в подавленном настроении. На сей раз потому, что не ладила с соперницами, а самой ей казалось, что Миша обделил ее вниманием. Холостяк решительно настроился попрощаться с девушкой, ведь ему надоело доказывать ей, что он к ней что-то чувствует. Но тогда сработало краткое пособие от Юли «Зайки», и девушка смогла остаться на проекте.

Поэтому с 9 недели Юля стала настолько активной и уверенной, что пришла на индивидуальное свидание Ани Богдан. Такой поступок удивил и порадовал Холостяка. Мужчина отметил, что он вновь видит ту девушку, которая так ему нравится. Но, как говорится, недолго музыка играла. Ведь к концу выпуска Юля вновь закрылась и усомнилась в чувствах Миши. На сей раз на Церемонии роз Холостяк окончательно провел девушку. Юля очередной раз промолчала, и даже на вопрос, что она чувствует к Мише, ответа не последовало. Уже сидя в машине, участница начала говорить. Был ли в этом смысл? Видимо, да, ведь уже через неделю «Зайка» сама же вернулась на проект.

В 11 выпуске Юля передала главному герою записку, в которой попросила его о встрече. Исправленные ошибки пробудили новые чувства у двоих. Они со скоростью света наверстали упущенное и за один вечер познакомились с родителями друг друга.

Финальный выпуск состоялся в жарком городе будущего — Дубае. Но даже здесь мужчина захотел удивить участницу и отыскал для нее пингвинов. Состоялся романтический ужин на фоне поющих фонтанов, которые заставили пару танцевать. Традиционно Холостяк и финалистка могут уединиться на последнем свидании. Это позволило двоим откровенно обсудить, каким они видят свое будущее.

Впервые в истории проекта выбывшая участница не только вернулась в реалити. но и стала его финалисткой. Михаил делал выбор из двух девушек. Но пал он не на Юлю. Жаркий Дубай помог главному герою определиться и осознать, что он любит другую. В чем Миша признался на финальной Церемонии вручения кольца.

Во время прощания Юля вернула Холостяку кольцо с гравировкой.

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