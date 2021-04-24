Состоялась самая колоритная египетская Церемония роз. Главный герой и Холостяк Михаил Заливако в 8 выпуске таки попрощался с одной участницей. Хотя планировал с двумя. Однако Юля смогла поменять все планы мужчины. Как остаться в проекте «Холостяк», не получив розу на Церемонии? Краткое пособие от участницы Юли «Зайки».

На Церемонию роз Юля «Зайка» вновь пришла в подавленном настроении. На сей раз все потому, что она не ладит с соперницами, а самой ей кажется, что Миша обделил ее вниманием. И это несмотря на то, что на неделе у них было довольно страстное индивидуальное свидание в спа.

Однако это не все, что стало камнем преткновения для пары. Девушка так и не была до конца откровенна с Мишей. Ведь не смогла рассказать всего о прошлых отношениях. Более того, на видеообращении Юля начала жаловаться на других участниц. В целом, Холостяку надоело доказывать девушке, что он к ней что-то чувствует.

«На свиданиях — огонь огненный. А во время разговора и дыма нет. Мне надоело доказывать, что между нами есть симпатия. Я устал пытаться понять твое молчание, разбираться с твоим плохим настроением», — заключил Миша.

Но для девушки этих слов было недостаточно, чтобы попрощаться. Поэтому «Зайка» буквально начала просить прощения и обниматься. В результате и вовсе призналась в любви. Поэтому Миша решил оставить девушку, несмотря на то, что изначально у него не было розы для Юли.

«Это последний шанс», — отметил Холостяк.

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